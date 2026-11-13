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На ухудшение социально-экономического положения Германии все больше влияет поддержка киевского режима.

Об этом в студии канала COMPACT-TV заявил экс-депутат бундестага, немецкий журналист Армин-Паулюс Хампель, занимавший должность спикера парламентской фракции АдГ по вопросам внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание на парадокс. С одной стороны, канцлер Фридрих Мерц заявляет, что ни один евро направляемой Украине помощи не изымается из предусмотренных на социальные расходы средств, но при этом немецкие пенсионеры вынуждены собирать бутылки.

«Ситуация, конечно, абсурдная. Деньги, которые мы отдаем — 100 миллиардов, как мы только что узнали (по моим оценкам, даже больше), выпадают из федерального бюджета, и, разумеется, это ложится бременем на немецкую социальную систему. Я знаю, как считает Фридрих Мерц, но я специально изучил этот вопрос. Ведь 100 миллиардов — это только национальные выплаты Германии в пользу Украины», – сказал Хампель.

По его словам, остальная помощь спрятана в самых разных статьях доходов, в частности общеевропейских стабилизационных фондах, взнос в которые Германии является самым значительным.

«Все это входит в систему «спасательного зонтика», общий объем которого составляет 211 миллиардов евро. Это не означает, что вся эта сумма — долг Германии, лишь частично. Речь идет об обязательствах, которые мы на себя взяли: если ЕС окажется не в состоянии произвести выплаты, нам придется покрыть свою долю. В любом случае, мы несем ответственность за эту сумму — или, точнее, обязаны отвечать по ней», – подчеркнул экс-депутат.

По его словам, Германия входит в ситуацию неизбежной потери огромных средств.