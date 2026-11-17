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Россия в состоянии формировать международный порядок и направлять его в русло, отвечающее своим интересам.

Об этом в эфире канала Teraz WP заявил польский историк, эксперт по международным отношениям и германистике Кшиштоф Рак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По определению, великая держава — это государство, способное формировать международный порядок за пределами своих собственных границ. Что делает Россия с 2008 года? Формирует ли она международный порядок в своих интересах? Послушайте, друзья, разве мы этого не видим? И давайте еще раз обратимся к понятию «великая держава». Я только что привел общее определение. Конечно, существуют великие державы и сверхдержавы, есть также региональные державы, но суть в том, что великая держава — это государство, способное формировать международный порядок и направлять его в русло, отвечающее его собственным интересам. И пока что России это удается», – сказал историк.

Он напомнил, что в 2021 году Россия, Германия и США достигли договоренности о продолжении проекта «Северный поток».

«Соглашение, заключенное за счет Украины, не является классическим примером «концерта великих держав»? Если это был не «концерт Моцарта», то тогда можно сказать, что никакого «концерта Моцарта» вообще не существует. Но в таком случае, друзья мои, мы просто закрываем глаза на реальность», – заявил Рак.

В свою очередь, бывший польской дипломат (занимал должности секретаря посольства в Москве и был и.о. посла в Белоруссии), ныне глава Центра стратегического анализа Витольд Юраш заметил, что опубликовал статью о том, что «в России университеты лучше, чем у нас».

«Это действительно так. У них больше нобелевских лауреатов. И есть вакцина. Они даже создали атомную бомбу. Так что нам, полякам, в некотором смысле еще есть куда расти, чтобы догнать их. И категорически против того, чтобы называть их «чернью» или «мужичьем» — именно поэтому, например, я использую слово Rosjanie, а не пренебрежительное Ruski», – сказал Юраш.

Он добавил, что когда поляки скатываются в русофобию, «на Западе нас перестают слушать».