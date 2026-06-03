На Украине опасаются, что ВС РФ адаптируются к новой ситуации на поле боя

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 16:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина, вопреки бравурным заявлениям, так и не смогла перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией.

Об это каналу «Апостроф ТВ» заявил член комитета ВР по обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, вопреки бравурным заявлениям, так и не смогла перехватить стратегическую инициативу в войне с...

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«Стратегическую инициативу мы не перехватили. Те, кто так говорит, они немного, или сильно, преувеличивают», – сказал Рахманин.

Он добавил, что пока лишь есть определенные позитивные моменты для Украины.

«Но здесь есть нюанс. Война – это постоянная адаптация, это циклы адаптации. Как показывает эта война, очень условный временной термин, когда каждая сторона адаптируется к изменению характера боевых действий, составляет полгода», – добавил депутат.

По его словам, если за эти полгода русские не найдут эффективного противодействия глубоким ударам украинских дронов по логистике, пополнением личного состава, а ситуация в экономике РФ будет ухудшаться, то Москва якобы может и согласиться на выгодную Киеву заморозку по линии фронта.

«Я очень осторожно говорю, поскольку четких, явных доказательств того, что это произойдет, нет», – заключил Рахманин.

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