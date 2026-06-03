На Украине опасаются, что ВС РФ адаптируются к новой ситуации на поле боя
Украина, вопреки бравурным заявлениям, так и не смогла перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией.
Об это каналу «Апостроф ТВ» заявил член комитета ВР по обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Стратегическую инициативу мы не перехватили. Те, кто так говорит, они немного, или сильно, преувеличивают», – сказал Рахманин.
Он добавил, что пока лишь есть определенные позитивные моменты для Украины.
«Но здесь есть нюанс. Война – это постоянная адаптация, это циклы адаптации. Как показывает эта война, очень условный временной термин, когда каждая сторона адаптируется к изменению характера боевых действий, составляет полгода», – добавил депутат.
По его словам, если за эти полгода русские не найдут эффективного противодействия глубоким ударам украинских дронов по логистике, пополнением личного состава, а ситуация в экономике РФ будет ухудшаться, то Москва якобы может и согласиться на выгодную Киеву заморозку по линии фронта.
«Я очень осторожно говорю, поскольку четких, явных доказательств того, что это произойдет, нет», – заключил Рахманин.
English version :: Читать на английском На Украине опасаются, что ВС РФ адаптируются к новой ситуации на поле боя
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: