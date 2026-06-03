На Украине опасаются, что ВС РФ адаптируются к новой ситуации на поле боя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина, вопреки бравурным заявлениям, так и не смогла перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией.

Об это каналу «Апостроф ТВ» заявил член комитета ВР по обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Стратегическую инициативу мы не перехватили. Те, кто так говорит, они немного, или сильно, преувеличивают», – сказал Рахманин.

Он добавил, что пока лишь есть определенные позитивные моменты для Украины.

«Но здесь есть нюанс. Война – это постоянная адаптация, это циклы адаптации. Как показывает эта война, очень условный временной термин, когда каждая сторона адаптируется к изменению характера боевых действий, составляет полгода», – добавил депутат.

По его словам, если за эти полгода русские не найдут эффективного противодействия глубоким ударам украинских дронов по логистике, пополнением личного состава, а ситуация в экономике РФ будет ухудшаться, то Москва якобы может и согласиться на выгодную Киеву заморозку по линии фронта.