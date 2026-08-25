На украинском зерне обманывали и европейских фермеров, и Россию

Елена Острякова.  
25.08.2026 13:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 483
 
Политика, Польша, Украина


Восточно-европейские фермеры абсолютно справедливо выступают против транзита украинского зерна через их страны.

Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил каналу «Геополитбюро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Восточно-европейские фермеры абсолютно справедливо выступают против транзита украинского зерна через их страны. Об этом...

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«Дело в том, что Киев – это абсолютно несерьезный народ. Они дают гарантии, что запломбированные вагоны проходят Польшу транзитом. А на самом деле на какой-нибудь захолустной станции состав останавливается, производится разгрузка и реализация на территории самой Польши. Поляки берут по заниженной цене украинское зерно и продают его на своем рынке, создавая конкуренцию своим же фермерам», – сказал Азаров.

Что касается морского транзита, то он прикрывал ввоз оружия на Украину.

«По сути дела, какую схему реализовала эта зерновая сделка? Из Украины вывозилось зерно, а ввозилось оружие. Или наоборот: приходили корабли с оружием, разгружались, и загружалось зерно. Если хочешь решить проблему, то всегда ее решишь», – сказал Азаров.

К вышесказанному остаётся лишь в очередной раз задать вопрос: почему Кремль решил пресечь это лишь на пятом году СВО?

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English version :: Читать на английском На украинском зерне обманывали и европейских фермеров, и Россию

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