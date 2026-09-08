«На Западной Украине с нищих беженцев сдирают последнюю шкуру» – полтавский нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 19:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Западной Украине мало того что презирают беженцев из других регионов страны, так ещё и безбожно завышают им цены на покупку и аренду недвижимости.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва от Полтавы, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западной Украине мало того что презирают беженцев из других регионов страны, так ещё...

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«Цены на недвижимость в западном регионе Украины – меня это очень и очень и расстраивает, бесит по-своему. Потому что в стране все о единстве говорят. А сидят какие-то рагули – и регулируют цены.

Такое впечатление, что они с русскими работают: те бьют, люди выезжают, деток выводят, а они цены поднимают.

Если бы власть была адекватной и действительно хотела помогать людям, были бы… какие-то граничные цены ввели», – негодовал Мосийчук.

«Потому что это непорядочно по отношению к своим соотечественникам. И это реально делают рагули. Люди приезжают, с детьми, психически травмированные и так далее, а с них сдирают последнюю шкуру.

Ну и правильно тогда задают люди вопрос: а куда мы поедем? Тем более, что там еще будут бегать и кричать: мало того, мы вам сдали за 60-80 тысяч апартаменты, так вы ещё и не на том языке говорите, вы не в ту церковь ходите, вы еще что-то не то. Вот цена этого всего – рагулизм и паскудство», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «На Западной Украине с нищих беженцев сдирают последнюю шкуру» – полтавский нацист Мосийчук

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