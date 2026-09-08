Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западной Украине мало того что презирают беженцев из других регионов страны, так ещё и безбожно завышают им цены на покупку и аренду недвижимости.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва от Полтавы, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Цены на недвижимость в западном регионе Украины – меня это очень и очень и расстраивает, бесит по-своему. Потому что в стране все о единстве говорят. А сидят какие-то рагули – и регулируют цены. Такое впечатление, что они с русскими работают: те бьют, люди выезжают, деток выводят, а они цены поднимают. Если бы власть была адекватной и действительно хотела помогать людям, были бы… какие-то граничные цены ввели», – негодовал Мосийчук.