Нацист из ВСУ об обстрелах Крыма: Да, мы хотим создать гуманитарный кризис, а потом коллапс

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Украина не скрывает, что ударами по мостам, связывающим Крым с большой землей, провоцирует не только военный, но и гуманитарный кризис на полуострове.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил командир осуществляющего атаки на крымскую логистику 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поражения этих мостов не только влияет на военную логистику, но и в определённой степени приводит к определенным гуманитарным проблемам. И войскам оккупантов нужно будет искать решение этих проблем. Плюс силы обороны активно работают по объектам энергетики оккупированной энергетики», – сказал Филатов.

Он надеется, что в долгосрочной перспективе русские получат «коллапс всей системы».