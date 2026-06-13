Нацист из ВСУ об обстрелах Крыма: Да, мы хотим создать гуманитарный кризис, а потом коллапс

Игорь Шкапа.  
13.06.2026 14:31
  (Мск) , Киев
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Украина не скрывает, что ударами по мостам, связывающим Крым с большой землей, провоцирует не только военный, но и гуманитарный кризис на полуострове.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил командир осуществляющего атаки на крымскую логистику 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Поражения этих мостов не только влияет на военную логистику, но и в определённой степени приводит к определенным гуманитарным проблемам. И войскам оккупантов нужно будет искать решение этих проблем. Плюс силы обороны активно работают по объектам энергетики оккупированной энергетики», – сказал Филатов.

Он надеется, что в долгосрочной перспективе русские получат «коллапс всей системы».

«Мы знаем, что традиционно российские, советские войска очень уступали, проигрывали в логистике. У них и сама организация была сложная, а после этих действий, которые мы наносим им, вообще логистика становится для них большим вызовом, чем сама война», – заявил нацист.

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