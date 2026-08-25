Нацист Карась: «Будет хунта и гражданская война – с продажной агентурой и ждунами»

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 17:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина движется к тому, что военные возьмут власть в свои руки.

Об этом в беседе с обслуживающим режим пропагандистом заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина движется к тому, что военные возьмут власть в свои руки. Об этом в...

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Ведущий процитировал один из недавних постов нациста, где он призвал подписать петицию за создание хунты.

При этом Карась не согласился с ведущим, заметившим, дескать, понимаю, хунта – это гипербола.

По его словам, близкие к его взглядам уже закипают от сравнений Украины с концлагерем.

«Очень широкие круги ветеранов, волонтеров, вдов, детей погибших, они слышат «Хунта, хунта, хунта хунта, хунта». И они уже думают: «Мрази, вы все договоритесь до хунты». И они начинают договариваться», – сказал нацист.

Он негодует от разлетевшейся по соцсетям фотографии, на которой украинская женщина встает на колени перед людоловами, умоляя их не забирать мужа в армию.

«Правильно отметил наш главный сержант полка, если дойдет до столкновения, гражданской войны, окей, мы с одной стороной определились: военные, вдовы, сироты, волонтеры, просто украинцы, патриоты, а вторая сторона – эти дырявые, продажная агентура, жабы ждуны, агрессивные уклонисты, те, что только бы Россия, чтобы не мобилизация», – говорит Карась.

«Мне кажется, в какой-то момент будет так, что просто какая-то бригада, может ее ПВД находится, просто объявит, что в этом районе мы сейчас будем наводить порядок, если не может никто это сделать», – надеется нацист.

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