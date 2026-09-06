Нацист Карась: «Мне становится страшно, когда слышу грамотный русский язык»

Игорь Шкапа.  
06.09.2026 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась в панике хватается за оружие, когда слышит правильную русскую речь.

Об этом он сам заявил в беседе с журналисткой Натальей Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных...

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Карась называет русскоязычность «вредной привычкой», вроде курения или алкоголя.

При этом он говорит, что сам общается, скорее, на суржике, хотя в его подразделении есть говорящие на русском. Впрочем, он добавляет, что это тоже суржик.

«Но когда слышишь грамотный русский язык, становится сразу… ты сразу поворачиваешься, думаешь за пистолет сейчас хвататься, что сейчас тебя здесь пристрелят, потому что очень триггерит. И когда это еще человек так вот отчетливо это артикулирует, становится просто буквально страшно», – рассказал нацист.

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English version :: Читать на английском Нацист Карась: «Мне становится страшно, когда слышу грамотный русский язык»

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