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Главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась в панике хватается за оружие, когда слышит правильную русскую речь.

Об этом он сам заявил в беседе с журналисткой Натальей Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карась называет русскоязычность «вредной привычкой», вроде курения или алкоголя.

При этом он говорит, что сам общается, скорее, на суржике, хотя в его подразделении есть говорящие на русском. Впрочем, он добавляет, что это тоже суржик.