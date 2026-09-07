Нацист Карась: «Нам прикольно убивать в войне за интересы Запада»

Игорь Шкапа.  
07.09.2026 11:26
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Россия, Русофобия, Украина


Украина воюет, в том числе, в интересах Запада.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина воюет, в том числе, в интересах Запада. Об этом в беседе с журналисткой Натальей...

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Ведущая попросила Карася прокомментировать один из его постов в соцсети следующего содержания:

«Нам сейчас дали столько оружия не потому, что мы хорошие, потому что мы единственные, кто готов выполнять задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать».

Нацист попытался отшутиться, но в итоге получилось, что лишь подтвердил прежние слова.

«Это я подразумевал, что… как и сейчас. Почему Запад дает нам оружие? Потому что мы не боимся этим оружием воевать. И мы выполняем, конечно, в том числе интересы Запада, потому что Россия напала на нас, потом нападет на Запад. В этом контексте. Вот это все бравада, это тоже гиперболизация», – спохватившись, что сболтнул лишнего, добавил Карась.

После этого ему на помощь пришла Влащенко, заметив, что ее собеседник любит дразниться.

«Конечно, конечно», – расплывшись в улыбке, согласился нацист.

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English version :: Читать на английском Нацист Карась: «Нам прикольно убивать в войне за интересы Запада»

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