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Для Украины проще воевать с Россией, чем соглашаться на мир и проводить выборы.

Об этом в беседе с обслуживающим режим пропагандистом Сергеем Ивановым заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что проведение выборов на Украине станет для России самым оптимальным сценарием.

«Избирательные битвы они выигрывали у нас всегда. У нас вечно Партия регионов, ОПЗЖ, потом еще какая-то там будет. На войне у нас получалось гораздо лучше бороться», – поддакнул нацист.

Далее он признал, что еще до начала российской СВО Украина готовила захват ЛДНР.