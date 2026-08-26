Нацист Карась проболтался: Российская СВО стала ответом на «ползучее наступление» ВСУ

Игорь Шкапа.  
26.08.2026 12:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 322
 
Война, Донбасс, Украина


Для Украины проще воевать с Россией, чем соглашаться на мир и проводить выборы.

Об этом в беседе с обслуживающим режим пропагандистом Сергеем Ивановым заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины проще воевать с Россией, чем соглашаться на мир и проводить выборы. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий заметил, что проведение выборов на Украине станет для России самым оптимальным сценарием.

«Избирательные битвы они выигрывали у нас всегда. У нас вечно Партия регионов, ОПЗЖ, потом еще какая-то там будет. На войне у нас получалось гораздо лучше бороться», – поддакнул нацист.

Далее он признал, что еще до начала российской СВО Украина готовила захват ЛДНР.

«Когда мы воевали с ними в АТО, ООС, уже начали и под Донецк, отрезали трассу Горловка-Донецк и подкрались тогда из Докучаевска. Ползучее такое было тихое наступление уже и там, и там.

И реально, если бы не российское вторжение, если бы Россия посыпалась, когда-нибудь можно было бы деоккупировать наши территории реально. И хотя вкладывалась Россия деньгами, но вот Украина удержалась. Даже сейчас они совершили полномасштабное вторжение, но теперь мы бомбим Москву, мы бомбим Сибирь», – упивается безнаказанностью Карась.

Метки:

English version :: Читать на английском Нацист Карась проболтался: Российская СВО стала ответом на «ползучее наступление» ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора