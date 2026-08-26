Нацист Карась проболтался: Российская СВО стала ответом на «ползучее наступление» ВСУ
Для Украины проще воевать с Россией, чем соглашаться на мир и проводить выборы.
Об этом в беседе с обслуживающим режим пропагандистом Сергеем Ивановым заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий заметил, что проведение выборов на Украине станет для России самым оптимальным сценарием.
«Избирательные битвы они выигрывали у нас всегда. У нас вечно Партия регионов, ОПЗЖ, потом еще какая-то там будет. На войне у нас получалось гораздо лучше бороться», – поддакнул нацист.
Далее он признал, что еще до начала российской СВО Украина готовила захват ЛДНР.
«Когда мы воевали с ними в АТО, ООС, уже начали и под Донецк, отрезали трассу Горловка-Донецк и подкрались тогда из Докучаевска. Ползучее такое было тихое наступление уже и там, и там.
И реально, если бы не российское вторжение, если бы Россия посыпалась, когда-нибудь можно было бы деоккупировать наши территории реально. И хотя вкладывалась Россия деньгами, но вот Украина удержалась. Даже сейчас они совершили полномасштабное вторжение, но теперь мы бомбим Москву, мы бомбим Сибирь», – упивается безнаказанностью Карась.
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