Нацист Мосийчук: «Над Киевом нависла угроза дефицита продуктов. До голода – один шаг»
Из-за уничтожения логистики и производств в Киеве начинается дефицит продовольствия.
Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сеть магазинов «Ашан» выдает ограничения на продажи продуктов первой необходимости в одни руки», – попросил прокомментировать ведущий.
«Хороший урожай не гарантирует наличие на полках всего, что вы хотите. Переработка уничтожена фактически. Вывезти мы ничего не можем. Продать или купить – не можем. Логистика уничтожена.
Отечественные линии по производству кетчупа, майонеза, макарон, хлебокомбинаты – в большом своем количестве уничтожены.
Поэтому угроза нехватки продуктов питания реально существует. А от нехватки до голода – один шаг», – сказал Мосийчук.
«То есть, не справляются с логистикой, не могут обеспечить доставку того количества продуктов, которые брали люди раньше или начали брать, ощущая ажиотаж», – добавил он.
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