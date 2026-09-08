Нацист Мосийчук: «Над Киевом нависла угроза дефицита продуктов. До голода – один шаг»

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 18:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за уничтожения логистики и производств в Киеве начинается дефицит продовольствия.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за уничтожения логистики и производств в Киеве начинается дефицит продовольствия. Об этом на канале...

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«Сеть магазинов «Ашан» выдает ограничения на продажи продуктов первой необходимости в одни руки», – попросил прокомментировать ведущий.

«Хороший урожай не гарантирует наличие на полках всего, что вы хотите. Переработка уничтожена фактически. Вывезти мы ничего не можем. Продать или купить – не можем. Логистика уничтожена.

Отечественные линии по производству кетчупа, майонеза, макарон, хлебокомбинаты – в большом своем количестве уничтожены.

Поэтому угроза нехватки продуктов питания реально существует. А от нехватки до голода – один шаг», – сказал Мосийчук.

«То есть, не справляются с логистикой, не могут обеспечить доставку того количества продуктов, которые брали люди раньше или начали брать, ощущая ажиотаж», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Нацист Мосийчук: «Над Киевом нависла угроза дефицита продуктов. До голода – один шаг»

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