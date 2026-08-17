«Надо вовлечь Китай в эскалацию» – Зе-обслуга признала, что ЕС зондирует почву для переговоров с РФ
Европа пробивает по неформальным каналам возможность для договорённостей с Россией.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственное, что сейчас интересует Россию в потенциальных переговорах с Европой – это отмена санкций. А вот по поводу Европы, я крайне скептически сейчас воспринимаю информацию о переговорах, которые могут быть.
То, что сейчас происходит, это не переговоры, это зондаж. Причем, зондаж со стороны неофициальных лиц. Но я думаю, что за этим зондажем стоят и официальные лица, что это с разрешения, а возможно не просто с разрешения, а с санкции соответствующих МИД – Франции, Германии, Великобритании», – сказал Фесенко.
Он считает, что в перспективе Европа и РФ могут договориться об ограничении обычных вооруженных сил на границе ЕС и России.
«И важный момент, что даже неофициальные консультации ведут представители трех стран. Это Германия, Франция и Великобритания. Вот я думаю, что как на уровне лидеров, так и на уровне таких неофициальных контактов понятен формат представительства со стороны Европы», – отметил укро-эксперт.
По его словам, для успеха этих переговоров нужна координация с США.
Кроме того, он считает, что нужно запугивать Китай угрозой эскалации, которая затронет экономические интересы КНР.
«Китайцев тоже нужно вовлекать в переговорный процесс. Пока они не собираются этим заниматься, но тем не менее без третьих сторон реального переговорного процесса не будет», – зявил Фесенко.
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