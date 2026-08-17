«Надо вовлечь Китай в эскалацию» – Зе-обслуга признала, что ЕС зондирует почву для переговоров с РФ

Игорь Шкапа.  
17.08.2026 20:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Европа пробивает по неформальным каналам возможность для договорённостей с Россией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа пробивает по неформальным каналам возможность для договорённостей с Россией. Об этом в эфире...

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«Единственное, что сейчас интересует Россию в потенциальных переговорах с Европой – это отмена санкций. А вот по поводу Европы, я крайне скептически сейчас воспринимаю информацию о переговорах, которые могут быть.

То, что сейчас происходит, это не переговоры, это зондаж. Причем, зондаж со стороны неофициальных лиц. Но я думаю, что за этим зондажем стоят и официальные лица, что это с разрешения, а возможно не просто с разрешения, а с санкции соответствующих МИД – Франции, Германии, Великобритании», – сказал Фесенко.

Он считает, что в перспективе Европа и РФ могут договориться об ограничении обычных вооруженных сил на границе ЕС и России.

«И важный момент, что даже неофициальные консультации ведут представители трех стран. Это Германия, Франция и Великобритания. Вот я думаю, что как на уровне лидеров, так и на уровне таких неофициальных контактов понятен формат представительства со стороны Европы», – отметил укро-эксперт.

По его словам, для успеха этих переговоров нужна координация с США.

Кроме того, он считает, что нужно запугивать Китай угрозой эскалации, которая затронет экономические интересы КНР.

«Китайцев тоже нужно вовлекать в переговорный процесс. Пока они не собираются этим заниматься, но тем не менее без третьих сторон реального переговорного процесса не будет», – зявил Фесенко.

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English version :: Читать на английском «Надо вовлечь Китай в эскалацию» – Зе-обслуга признала, что ЕС зондирует почву для переговоров с РФ

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