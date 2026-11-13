Нам нужен план выхода из войны, а не санкции, – депутат Европарламента

Анатолий Лапин.  
13.11.2026 13:26
  (Мск) , Страсбург
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Украина


Европа потратила на бандеровскую Украину огромные средства, а взамен даже не получила право присутствовать за столом переговоров.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат из Германии Озлем Демирель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа потратила на бандеровскую Украину огромные средства, а взамен даже не получила право присутствовать...

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«В Абу-Даби продолжаются переговоры, но за столом нет представителей ЕС. Что же делает ЕС? ЕС снова говорит о санкциях. Но 21-й пакет санкций не положит конец этой войне, как и предыдущие.

Как уже было сказано, санкции не работают должным образом, потому что не все страны-участницы их должным образом соблюдают.

Коллеги, вы смотрели «Симпсонов»? В одном из эпизодов Лиза сравнивает интеллект Барта с интеллектом хомяка с электрошокером. Похоже, хомяк учится быстрее Барта.

Что же, вам наконец пора понять, что ваша стратегия, состоящая в ужесточении санкций и увеличении поставок оружия, не приведет к желаемому результату, если ваша цель – прекращение войны.

Ваши санкции приводят к росту цен, с которым мы сталкиваемся. Именно это ощущают люди – рост цен на отопление, газ.

Я хочу сказать, измените свою стратегию, найдите план выхода – не только из-за высоких цен, но и из-за человеческих жизней, которые поставлены на карту в этой войне», – заявила Демирель.

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English version :: Читать на английском Нам нужен план выхода из войны, а не санкции, – депутат Европарламента

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