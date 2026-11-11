Напугал вопрос о Донбассе: террорист Буданов в Абу-Даби со страху перешёл на русский язык

Максим Столяров.  
11.11.2026 17:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 942
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Глава Зе-офиса, признанный в РФ террористом Кирилл Буданов на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби внезапно заговорил на русском языке.

Так отреагировать его заставил вопрос, продолжает ли Россия требовать вывода ВСУ из Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Зе-офиса, признанный в РФ террористом Кирилл Буданов на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров...

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Буданов на английском попросил журналиста перевести, а затем перешел на русский:

«Иди сюда! Я понимаю, мне надо время».

Также он заявил, что содержание переговоров не будут разглашать до достижения результата.

«Когда мы его достигнем, об этом будет объявлено публично», – подчеркнул уже опомнившийся Буданов на «мове».

Также присутствующий американский посланник Джаред Кушнер заявил, что «в вопросе гарантий безопасности для Украины есть значительный прогресс, но самое сложное — договориться о территориях». Он добавил, что соглашения о послевоенных гарантиях безопасности не будет, пока стороны не достигнут договоренностей по территориальному вопросу.

Как ранее указывалось, в быту вся верхушка бандеровского режима по-прежнему использует русский язык, но издевается над гражданами, запрещая его.

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English version :: Читать на английском Напугал вопрос о Донбассе: террорист Буданов в Абу-Даби со страху перешёл на русский язык

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