«Нас не касается конфликт между Россией и Украиной» – немецкий политик

Игорь Шкапа.  
13.11.2026 12:53
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Германия в один момент могла бы восстановить взаимовыгодные отношения с Россией, но руководство ФРГ, вопреки здравой логике, встало на путь конфронтации.

Об этом в студии канала COMPACT-TV заявил экс-депутат Бундестага, немецкий журналист Армин-Паулюс Хампель, занимавший должность спикера парламентской фракции АдГ по вопросам внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия в один момент могла бы восстановить взаимовыгодные отношения с Россией, но руководство ФРГ,...

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Ведущая обратила внимание: глава МИД ФРГ заявил, что Россия будет вечным врагом, в подобном ключе высказывается и канцлер Фридрих Мерц.

«В наших интересах достичь взаимопонимания с Россией. Ведь эта страна, с её колоссальными возможностями, может предложить нам очень многое, а мы, в свою очередь, можем многое предложить ей.

Поразительно — и это то, что каждый раз повергает меня в шок, но у нас вообще нет никаких точек конфликта с Россией. Совершенно никаких. Мы могли бы в одночасье восстановить прекраснейшие экономические отношения.

Конфликт между Россией и Украиной — это конфликт между Россией и Украиной. Нас он не касается. А господин Мерц постоянно пытается внушить нам обратное — будто в случае поражения украинцев русские дойдут до Рейна, а то и до самого Атлантического океана», – сказал гость эфира.

По его словам, наоборот, Россия заинтересована в налаживании хороших отношений с Европой, поскольку не хочет становиться зависимой от одного лишь Китая.

«Никто не хочет связывать себя обязательствами только с одной стороной. Напротив, хочется оставить открытыми несколько путей. Поэтому было бы просто абсурдно полагать, что русские взяли курс на конфронтацию.

Нет, русские находятся в ситуации, когда им самим крайне необходимы баланс интересов и взаимопонимание с Европой. А мы совершенно не используем эти возможности.

Здесь должна вступить в дело внешняя политика, здесь должна работать дипломатия, а не логика «холодной войны», которой одержим совершенно ослепленный Фридрих Мерц, рассуждающий о Бундесвере», – заявил Хампель.

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English version :: Читать на английском «Нас не касается конфликт между Россией и Украиной» – немецкий политик

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