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Германия в один момент могла бы восстановить взаимовыгодные отношения с Россией, но руководство ФРГ, вопреки здравой логике, встало на путь конфронтации.

Об этом в студии канала COMPACT-TV заявил экс-депутат Бундестага, немецкий журналист Армин-Паулюс Хампель, занимавший должность спикера парламентской фракции АдГ по вопросам внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание: глава МИД ФРГ заявил, что Россия будет вечным врагом, в подобном ключе высказывается и канцлер Фридрих Мерц.

«В наших интересах достичь взаимопонимания с Россией. Ведь эта страна, с её колоссальными возможностями, может предложить нам очень многое, а мы, в свою очередь, можем многое предложить ей. Поразительно — и это то, что каждый раз повергает меня в шок, но у нас вообще нет никаких точек конфликта с Россией. Совершенно никаких. Мы могли бы в одночасье восстановить прекраснейшие экономические отношения. Конфликт между Россией и Украиной — это конфликт между Россией и Украиной. Нас он не касается. А господин Мерц постоянно пытается внушить нам обратное — будто в случае поражения украинцев русские дойдут до Рейна, а то и до самого Атлантического океана», – сказал гость эфира.

По его словам, наоборот, Россия заинтересована в налаживании хороших отношений с Европой, поскольку не хочет становиться зависимой от одного лишь Китая.