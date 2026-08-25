Власти Британии фактически грабят жителей своей страны, выделяя деньги налогоплательщиков Украине.

Об этом заявили журналисты популярного британского политического видеоблога TalkTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий Кевин О’Салливан уничижительно высказался о последнем визите британского премьера Энди Бернема в Киев.

«Нынешний премьер-министр объявился в Киеве, заявляя о своей безграничной любви к Зеленскому. «Я дам вам столько денег, что вы и поверить не сможете. О, у меня там, в Британии, полно людей, которые страдают от кризиса стоимости жизни. Но не волнуйтесь, Владимир, я обложу их налогами по самые уши и отдам эти деньги вам». Вот чем он сейчас занимается: обещает всё больше денег и всё больше оружия — за счет нас, многострадальных британцев, чтобы финансировать военные усилия Киева.

Я не говорю, что Украина не заслуживает помощи в борьбе с Россией. Полагаю, это не их вина. Однако все эти политики в Вестминстере — Бернем, который отметился последним, Стармер, Сунак, Джонсон — все они одержимы этой идеей, просто полагая, что мы всецело их поддерживаем. Да-да, мол, отдайте все наши деньги Зеленскому. Отдайте всё Украине, потому что мы так любим Украину. Не думаю, что люди так считают», – сказал О’Салливан.