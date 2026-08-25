«Нас обдирают до нитки ради Зеленского!»: Британские журналисты обрушились на Бернема после визита в Киев

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 13:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 452
 
Великобритания, Коррупция, Политика, Скандал, Украина


Власти Британии фактически грабят жителей своей страны, выделяя деньги налогоплательщиков Украине. 

Об этом заявили журналисты популярного британского политического видеоблога TalkTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Британии фактически грабят жителей своей страны, выделяя деньги налогоплательщиков Украине.  Об этом заявили...

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Ведущий Кевин О’Салливан уничижительно высказался о последнем визите британского премьера Энди Бернема в Киев.

«Нынешний премьер-министр объявился в Киеве, заявляя о своей безграничной любви к Зеленскому. «Я дам вам столько денег, что вы и поверить не сможете. О, у меня там, в Британии, полно людей, которые страдают от кризиса стоимости жизни. Но не волнуйтесь, Владимир, я обложу их налогами по самые уши и отдам эти деньги вам». Вот чем он сейчас занимается: обещает всё больше денег и всё больше оружия — за счет нас, многострадальных британцев, чтобы финансировать военные усилия Киева.

Я не говорю, что Украина не заслуживает помощи в борьбе с Россией. Полагаю, это не их вина. Однако все эти политики в Вестминстере — Бернем, который отметился последним, Стармер, Сунак, Джонсон — все они одержимы этой идеей, просто полагая, что мы всецело их поддерживаем. Да-да, мол, отдайте все наши деньги Зеленскому. Отдайте всё Украине, потому что мы так любим Украину. Не думаю, что люди так считают», – сказал О’Салливан.

Присутствующая в студии репортер Самара Джилл его поддержала, подчеркнув, что британцы так не думают.

«В каком-то смысле Украина просто водит Европу и Великобританию за нос. Знаю, это может быть непопулярным мнением, но, мне кажется, с началом войны мы просто забыли, что Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. И это не отменяет того факта, что Россия тоже крайне коррумпирована и вызывает серьезные моральные вопросы. Вся эта война обернулась сплошным кровопролитием: подростки рискуют жизнью и гибнут на передовой всего в трех часах езды от студии, где мы сейчас беседуем. Всё это ужасно.

Меня возмущает, как политики вроде Бориса Джонсона или Энди Бернема используют Украину как инструмент, чтобы поднять собственные рейтинги и создать видимость всеобщего подъема — мол, «мы справимся», «все за Украину», – возмущенно заявила Джилл.

По мнению ведущего, британские политики полагают, что пользуются полной поддержкой каждого жителя Британии, когда «берут наши деньги, уплаченные в виде налогов, и отдают их Украине».

«Я понимаю необходимость помогать Украине, но идея о том, что мы всецело поддерживаем ситуацию, когда нас самих обдирают до нитки, превращая в нищих, ради финансирования войны Украины против России… я не уверен, что народ этой страны действительно это всецело поддерживает, и мне не нравится, что наше согласие принимают как должное», – считает О’Салливан.

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English version :: Читать на английском «Нас обдирают до нитки ради Зеленского!»: Британские журналисты обрушились на Бернема после визита в Киев

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