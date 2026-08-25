«Нас обдирают до нитки ради Зеленского!»: Британские журналисты обрушились на Бернема после визита в Киев
Власти Британии фактически грабят жителей своей страны, выделяя деньги налогоплательщиков Украине.
Об этом заявили журналисты популярного британского политического видеоблога TalkTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий Кевин О’Салливан уничижительно высказался о последнем визите британского премьера Энди Бернема в Киев.
«Нынешний премьер-министр объявился в Киеве, заявляя о своей безграничной любви к Зеленскому. «Я дам вам столько денег, что вы и поверить не сможете. О, у меня там, в Британии, полно людей, которые страдают от кризиса стоимости жизни. Но не волнуйтесь, Владимир, я обложу их налогами по самые уши и отдам эти деньги вам». Вот чем он сейчас занимается: обещает всё больше денег и всё больше оружия — за счет нас, многострадальных британцев, чтобы финансировать военные усилия Киева.
Я не говорю, что Украина не заслуживает помощи в борьбе с Россией. Полагаю, это не их вина. Однако все эти политики в Вестминстере — Бернем, который отметился последним, Стармер, Сунак, Джонсон — все они одержимы этой идеей, просто полагая, что мы всецело их поддерживаем. Да-да, мол, отдайте все наши деньги Зеленскому. Отдайте всё Украине, потому что мы так любим Украину. Не думаю, что люди так считают», – сказал О’Салливан.
Присутствующая в студии репортер Самара Джилл его поддержала, подчеркнув, что британцы так не думают.
«В каком-то смысле Украина просто водит Европу и Великобританию за нос. Знаю, это может быть непопулярным мнением, но, мне кажется, с началом войны мы просто забыли, что Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. И это не отменяет того факта, что Россия тоже крайне коррумпирована и вызывает серьезные моральные вопросы. Вся эта война обернулась сплошным кровопролитием: подростки рискуют жизнью и гибнут на передовой всего в трех часах езды от студии, где мы сейчас беседуем. Всё это ужасно.
Меня возмущает, как политики вроде Бориса Джонсона или Энди Бернема используют Украину как инструмент, чтобы поднять собственные рейтинги и создать видимость всеобщего подъема — мол, «мы справимся», «все за Украину», – возмущенно заявила Джилл.
По мнению ведущего, британские политики полагают, что пользуются полной поддержкой каждого жителя Британии, когда «берут наши деньги, уплаченные в виде налогов, и отдают их Украине».
«Я понимаю необходимость помогать Украине, но идея о том, что мы всецело поддерживаем ситуацию, когда нас самих обдирают до нитки, превращая в нищих, ради финансирования войны Украины против России… я не уверен, что народ этой страны действительно это всецело поддерживает, и мне не нравится, что наше согласие принимают как должное», – считает О’Салливан.
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