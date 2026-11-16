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На фоне ударов России по мостам в Киеве разгорается конкуренция проектов – дублирующих переправ или подземных тоннелей, которые готовы строить американцы.

Об этом в своём видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник прокомментировал слова Зе-советника Сергея «Флэша» Бескрестнова о том, что паромная переправа в масштабах Киева будет иметь условно нулевую пропускную способность. При этом сами пирсы будут уязвимы для российских дронов и ракет.

Бортника спросили, можно ли воспринимать это заявление как попытку заранее подготовить общество к тяжёлым сценариям.

«Да. И это честное заявление специалиста, который давно разбирается в этом. Ещё тут есть экономическая составляющая, как всегда и во всём. Очень активно говорят на рынке, что деньги на мосты и на понтоны уже разделены, поделены, расписаны и всё остальное. Есть другой подход. Есть подход строительства туннелей под Днепром, есть американская компания, которая готова его строить. Тут ещё идёт борьба потенциальная между «мостовиками» и «туннелевиками», – рассказал укро-эксперт.

По его мнению, строить туннели намного целесообразнее.

«От трёх до двенадцати месяцев в официальном письме американской компании, которое я читал. Они готовы за три месяца проложить туннель. Туннель нужен и после войны. И туннель работает в любое время года. Вообще Киеву нужны туннели для связанности левого и правого берега. Ещё идёт вот такая борьба. Но с «Флэшем» сложно не согласиться. Любая открытая мостовая конструкция не защищена и не будет защищена, она будет атаковаться», – заключил Бортник.

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