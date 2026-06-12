«Нас заставляют раздвигать ноги»: скандальные откровения украинской «полициянтки»

Игорь Шкапа.  
12.06.2026 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1170
 
Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Сотрудниц украинской полиции принуждают вступать в сексуальную связь с начальством ради поблажек на службе.

Об этом в эфире видеоблога бывшего сотрудника украинской полиции Владимира Соколова, бежавшего в ЕС, заявила экс-полицейская по имени Вера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудниц украинской полиции принуждают вступать в сексуальную связь с начальством ради поблажек на службе....

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Ведущий спросил у девушки, почему она решила уйти из полиции.

Она говорит, что не потому, что ее «задолбали незаконные приказы и ловля людей с ТЦК».

«Я решила намного раньше уйти, на это были свои причины, а это просто закрепило все, конечный толчок был», – сказала бывшая сотрудница полиции.

По ее словам, полиция – это не то место, где ты развиваешься и прогрессируешь, и там «много злобных, завистливых людей, уставших от вечных смен, вызовов, когда о тебя вытирают ноги сначала руководство, а потом люди».

Кроме того, она заявила, что не хотела «раздвигать ноги, чтобы иметь лучшее место».

Сколов заметил, что сам как бывший полицейский знает о таких случаях.

«Я ничего не просила – и получала самые худшие места службы. А те, кто раздвигали ноги или вставали в какие-то удобные позы для руководства, получали что хотели – экипажи, районы, несение службы на постах, тех же пеших патрулях, еще что-то», – сказала Вера.

Она вспоминает, что после каждой смены плакала.

«А потом дошло и до того, что и перед сменой плакала», – заявила она, отметив, что в итоге решила оставить эту работу.

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