Наша цель – сделать невозможной жизнь в Крыму – военный укро-эксперт

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Украина будет делать все, чтобы сделать жизнь в Крыму невыносимой и заставить население покинуть территорию полуострова по мосту. Якобы именно поэтому ВСУ и не наносят по нему удары.

Об этом в эфире израильского «Лучшего радио» заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда украинские войска, в основном контролируют ситуацию, серьёзно ограничивая доступ всего необходимого в Крым через так называемый сухопутный коридор. Я думаю, не надо говорить о том, что случилось с Азовским морем, не надо говорить о том, что мы в том числе контролируем акваторию Чёрного моря, серьёзно ограничивая возможности морских перевозок, то есть дообеспечения. Единственное, что мы не трогаем абсолютно сознательно — это Крымский мост. Зная, что такое Крым, я там вырос, я понимаю, что людей ждёт очень тяжёлая зима, потому что российскому правительству глубоко наплевать, что там происходит с этими людьми. Задача украинских сил обороны — сделать пребывание группировки российских войск в Крыму оперативно нецелесообразным. То есть использовать их для ведения боевых действий невозможно, но эта группировка будет продолжать требовать боеприпасы, еду воду, горючее и так далее. То есть она превращается в такую чёрную дыру, которая пожирает ресурсы без каких-то видимых перспектив их использования», – уверен укро-эксперт.

«Ситуация усложняется, и Украина абсолютно чётко понимает и делает всё возможное, чтоб максимально усложнить эту ситуацию, наличием гражданского населения. Именно поэтому мы не трогаем Крымский мост, предлагая тем недоумкам с российскими паспортами, которые по неведению или по непониманию, или по глупости своей оказались в Крыму, немедленно покинуть Крымский полуостров. Мы понимаем, и поддерживаем наших патриотов, которые продолжают ожесточённую борьбу в Крыму, а такие есть, и таких много. И мы понимаем, насколько сложно будет им держаться в этих невероятно сложных условиях, когда, в общем-то, уже сейчас северная часть Крыма практически отключена от энергоснабжения», – заявил Грабский.

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