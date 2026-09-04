Наступил второй этап развала России – Уралов

Елена Острякова.  
04.09.2026 18:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1422
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, СССР, Украина


После неудачной попытки развалить не только СССР, но и Россию в 90-е годы – Запад сделал тактическую паузу.

Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После неудачной попытки развалить не только СССР, но и Россию в 90-е годы –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Идея, которая была с конца 80-х, что наша задача – это мирный развод. Идеология была в том, что есть первый этап развала большой страны. Дальше должен пойти новый этап.

Была попытка сделать это через войну в Чечне, которая была приостановлена. Дальше была сделана тактическая пауза», – рассуждал Уралов.

Он считает, что сейчас эта пауза закончена, потому что начата «неприкрытая антироссийская деятельность» с раскручиванием тезисов про геноцид черкесов, якутский сепаратизм и так далее.

«Они вышли на новый этап. Была передышка, когда нам усыпили внимание экономически и политэкономически – включением в глобальные рынки», – сказал Уралов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Наступил второй этап развала России – Уралов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора