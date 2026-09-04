Наступил второй этап развала России – Уралов
После неудачной попытки развалить не только СССР, но и Россию в 90-е годы – Запад сделал тактическую паузу.
Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идея, которая была с конца 80-х, что наша задача – это мирный развод. Идеология была в том, что есть первый этап развала большой страны. Дальше должен пойти новый этап.
Была попытка сделать это через войну в Чечне, которая была приостановлена. Дальше была сделана тактическая пауза», – рассуждал Уралов.
Он считает, что сейчас эта пауза закончена, потому что начата «неприкрытая антироссийская деятельность» с раскручиванием тезисов про геноцид черкесов, якутский сепаратизм и так далее.
«Они вышли на новый этап. Была передышка, когда нам усыпили внимание экономически и политэкономически – включением в глобальные рынки», – сказал Уралов.
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