Навальнисты ловко подводят Венедиктова под санкции ЕС. На очереди нобелевский лауреат Муратов

Елена Острякова.  
31.08.2026 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 819
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал


Террористическая, нежелательная в РФ организация ФБК разослала письма в посольства европейских стран с предложением ввести санкции против иноагента, бывшего главреда либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Об этом сам Венедиктов рассказал журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Террористическая, нежелательная в РФ организация ФБК разослала письма в посольства европейских стран с предложением...

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«Мне один европейский посол сказал: наше правительство получило бумаги на тебя про санкции. Я отвечаю: значит, буду искать адвокатов в вашей милой стране. Он пояснил: пришла бумага от ФБК, а наши еще нашли сайт «Миротворец», но миротворец ссылается на ФБК», – сказал Венедиктов.

Он считает, что навальнисты составляют специальные санкционные списки, в которые включают действующих российских чиновников и либералов, с которыми они хотят свести личные счеты. Ранее Венедиктов неоднократно намекал на якобы связи ФБК и ФСБ.

«Там была смешная история, когда другой посол мне об этом говорит, а потом спрашивает: как ты думаешь, а почему в их списках нет Муратова. Я отвечаю: это нужно быть абсолютными долба…(не знаю, как на вашем языке), чтобы вносить нобелевского лауреата мира, основателя «Новой газеты», друга Горбачева – в список на санкции. Он так посмотрел: ты хорошо о них думаешь», – намекнул Венедиктов.

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English version :: Читать на английском Навальнисты ловко подводят Венедиктова под санкции ЕС. На очереди нобелевский лауреат Муратов

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