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Террористическая, нежелательная в РФ организация ФБК разослала письма в посольства европейских стран с предложением ввести санкции против иноагента, бывшего главреда либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Об этом сам Венедиктов рассказал журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне один европейский посол сказал: наше правительство получило бумаги на тебя про санкции. Я отвечаю: значит, буду искать адвокатов в вашей милой стране. Он пояснил: пришла бумага от ФБК, а наши еще нашли сайт «Миротворец», но миротворец ссылается на ФБК», – сказал Венедиктов.

Он считает, что навальнисты составляют специальные санкционные списки, в которые включают действующих российских чиновников и либералов, с которыми они хотят свести личные счеты. Ранее Венедиктов неоднократно намекал на якобы связи ФБК и ФСБ.