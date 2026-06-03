Президент Польши Кароль Навроцкий сам не чужд профашистских взглядов, поэтому его претензии к Киеву за глорификацию гитлеровских коллаборационистов имеет исключительно антиукраинский характер.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог-русофоб Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я вспоминаю, что Кароль Навроцкий во время избирательной кампании подписал документ-декларацию одного из лидеров польских националистов пана Ментцена, который представляет «Конфедерацию», с обязательством, что он никогда не допустит Украины в ЕС. А теперь он так нагло озаботился УПА!

Но раньше ему не мешало Ромуальда Райса – польского военного партизана, выставлять на памятнике, хотя этот человек ответственный за подавление белорусских и православных сёл в Польше, где просто пачками убивал людей только за их этническое происхождение и веру.

Но одновременно Каролю Навроцкому мешают бойцы УПА, некоторые из которых мордовали поляков на Волыни и в Восточной Галичине», – негодовал Сиерант.