«Навроцкий сам фашист – далась ему эта УПА!» – польский политолог выгораживает бандеровцев

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 19:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


Президент Польши Кароль Навроцкий сам не чужд профашистских взглядов, поэтому его претензии к Киеву за глорификацию гитлеровских коллаборационистов имеет исключительно антиукраинский характер.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог-русофоб Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Польши Кароль Навроцкий сам не чужд профашистских взглядов, поэтому его претензии к Киеву...

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«Я вспоминаю, что Кароль Навроцкий во время избирательной кампании подписал документ-декларацию одного из лидеров польских националистов пана Ментцена, который представляет «Конфедерацию», с обязательством, что он никогда не допустит Украины в ЕС. А теперь он так нагло озаботился УПА!

Но раньше ему не мешало Ромуальда Райса – польского военного партизана, выставлять на памятнике, хотя этот человек ответственный за подавление белорусских и православных сёл в Польше, где просто пачками убивал людей только за их этническое происхождение и веру.

Но одновременно Каролю Навроцкому мешают бойцы УПА, некоторые из которых мордовали поляков на Волыни и в Восточной Галичине», – негодовал Сиерант.

«Это не мешало Каролю Навроцкому иметь в своём окружении людей, которые носили на себе хакенкройцы немецкие, просто татухи с немецкими свастиками. Это ему не мешало иметь таких друзей.

А сегодня ему мешает УПА, но ему не мешало встречаться с итальянскими лидерами, потомками фашистских политических сил, которые вместе с остальными несут на себе ответственность за разворачивание Второй мировой войны», – вещал поляк-русофоб.

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