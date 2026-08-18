Не альтруизм, а спасение собственной задницы. Зачем США поддерживают японскую иену

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Вот уже больше месяца Минфин США проводит массированные валютные интервенции для поддержки на плаву пикирующей японской иены. Японскую финансовую систему заваливают десятками миллиардов долларов, общий счёт давно перевалил за сотню миллиардов.

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Казалось бы, что за аттракцион невиданной щедрости, с чего бы скряга Скотт Бессент настолько разбушевался, что заливает деньгами Японию, а не стагнирующую экономику США? Что вообще происходит?

А происходит то, что США пожинают плоды собственных усилий, сводящихся к тому, чтобы жить за чужой счёт и жрать в три горла.

Первое. В своё время США нагнули правящих японских вассалов на закупку американских долговых бумаг (трежерис). На данный момент объем этих бумаг оценивается в $1,22-1,4 триллиона. Чтобы остаться на плаву, Япония планировала устроить массовый сброс балласта американских трежерис (как это ранее сделали Россия и Китай). Лавинообразная распродажа обрушила бы цены на эти бумаги и резко подняла бы доходность по ним. Для США, чей госдолг превышает $40 триллионов, это означало бы катастрофический рост стоимости обслуживания долга. Поэтому США предпочли сами помочь Токио, лишь бы там не трогали их облигации.

Второе. Слабая иена делает японские товары дешевле и конкурентоспособнее на мировом рынке, в том числе в США. Укрепляя иену, Вашингтон пытается ограничить это преимущество японского экспорта и защитить своих производителей.

Третье. Слишком резкое падение иены могло вызвать нестабильность на азиатских рынках и дестабилизировать мировую финансовую систему. Предотвращая надвигающийся хаос, США защищают прежде всего свою собственную экономику.

И вот что интересно. Вместо того чтобы продавать доллары и покупать иены, США продали десятки миллиардов евро. Это стало неожиданностью для центробанка ЕС, с которым не провели предварительных консультаций. Таким образом, США переложили значительную часть издержек на своих европейских холуев.

Валютная интервенция началась 31 июля и принесла краткосрочные положительные результаты. Поначалу иена резко окрепла, что заставило биржевых спекулянтов существенно сократить ставки на падение японской валюты. Однако уже 14-17 августа котировки иены снова рухнули практически к прежним показателям порядка 160 иен за доллар.

Почему валютная интервенция не сработала? Ключевой фактор: процентные ставки в США (целевой диапазон ФРС 3,5%–3,75%) остаются намного выше японских (ставка Банка Японии 1,0%). Эта разница делает доллар чрезвычайно привлекательным для инвесторов. Они занимают дешевые иены и вкладывают средства в высокодоходные долларовые активы, что постоянно оказывает давление на иену.

Долгоиграющий фактор: огромный госдолг Японии (превышающий размер ее экономики вдвое), зависимость от импорта энергоносителей (спасибо Донни за «маленькую победоносную» войнушку в Персидском заливе) и стареющее население делают экономику уязвимой.