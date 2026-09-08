Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за блокады портов Большой Одессы в 2027 году украинский бюджет потеряет как минимум 60-70 миллиардов долларов.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На Украине по металлургическому экспорту и по продаже внутри страны, плюс все сопутствующие бизнесы – здесь полный ноль уже сейчас. Я уже не говорю про следующий год. И эксперты рынка говорят, что только по экспорту до конца года и в первый квартал следующего года потеря – минус 15 миллиардов выручки экспортной. А есть понятие мультипликатора. На Украине по аграрному бизнесу – это 1,7-1,9 мультипликатора, то есть сопутствующие потери. Суммарный удар по экономике Украины на 2027 год исчисляется, по самым скромным оценкам, 60-70 миллиардов минус из ВВП. Это 30% ВВП. Это плюс 47 миллиардов к дефициту бюджета. Это плюс не закрытые 30-40 миллиардов, которые уже есть по 2027 году. То есть, думаю, что война закончится в 27 году. Потому что просто не за что будет ее финансировать – ни европейцам, ни уж, тем более, Киеву», – сказал Павлив.