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Для Соединенных Штатов в порядке вещей бросать на произвол судьбы своих союзников.

Об этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой Яниной Соколовой заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, утверждавший ранее, что в 2022 отдал приказ своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Друзенко считает, что США при Дональде Трампа, идя навстречу России и оказывая давление на Украину, пытаются оторвать Москву от Китая.

«К сожалению, мир циничен. Мы умираем, у нас течет кровь, мы действительно чувствуем эту несправедливость, но мы ведь не первые. Мы же помним, как Америка бросила, это уже в нашей памяти, своих союзников в Афганистане. И просто пришли талибы и перестреляли», – сказал ВСУшник.

По его словам, похожая ситуация была с Южным Вьетнамом и с курдами, которые «сделали всю грязную работу на земле по разгрому ИГИЛ».