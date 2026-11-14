«Не мы первые»: Садист из ВСУ анонсировал предательство Украины Америкой
Для Соединенных Штатов в порядке вещей бросать на произвол судьбы своих союзников.
Об этом в беседе с киевской телеведущей-экстремисткой Яниной Соколовой заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, утверждавший ранее, что в 2022 отдал приказ своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Друзенко считает, что США при Дональде Трампа, идя навстречу России и оказывая давление на Украину, пытаются оторвать Москву от Китая.
«К сожалению, мир циничен. Мы умираем, у нас течет кровь, мы действительно чувствуем эту несправедливость, но мы ведь не первые. Мы же помним, как Америка бросила, это уже в нашей памяти, своих союзников в Афганистане. И просто пришли талибы и перестреляли», – сказал ВСУшник.
По его словам, похожая ситуация была с Южным Вьетнамом и с курдами, которые «сделали всю грязную работу на земле по разгрому ИГИЛ».
«Америка всегда была для меня очень странным сочетанием такого циничного прагматизма и какого-то настоящего идеализма. И это в ней странным образом смешивалось. Так вот, трагедия трамповской Америки не в том, что она стала цинична, прагматична, это было всегда. А в том, что она потеряла этот идеализм», – печалится Друзенко.
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