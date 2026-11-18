«Не надо инвестиций, лучше просто деньги» – украинский министр Западу
Министр финансов Украины Сергей Марченко отговаривает западных бизнесменов от инвестиций в свою страну.
Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от лица делового партнера из Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Частные инвестиции – сейчас это звучит, как шутка. Из-за разрушения логистики, розничной торговли и вообще любого бизнеса, который можно запустить в Украине, все это может быть уничтожено. Я не думаю, что сейчас подходящее время что-то строить, потому что у нас нет страхового покрытия», – сказал Марченко.
Вместо инвестиций он предлагает европейским бизнесменам скинуться хотя бы на 2 млрд евро, чтобы Марченко имел возможность распределять эти средства.
«Вам стоит подумать о создании какого-то фонда страхования военных рисков, который покрывал бы часть рисков, возможных во время войны. Это самая большая проблема для бизнеса», – сказал Марченко.
Он посетовал на то, что западные страховщики отказываются обслуживать украинский бизнес.
«Бизнес несет убытки, и наши доходы уже сокращаются, поэтому мы не сможем выполнить первоначальный план. Потери доходов могут составить 1,5 млрд евро. То есть мы не выполним план по доходам по нашим ключевым статьям поступлений. Еще одна проблема, как нам экспортировать наши товары, поскольку блокировка Черного моря – еще одна угроза. И снова вопрос страхования», – сказал Марченко.
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