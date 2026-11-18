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Министр финансов Украины Сергей Марченко отговаривает западных бизнесменов от инвестиций в свою страну.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от лица делового партнера из Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Частные инвестиции – сейчас это звучит, как шутка. Из-за разрушения логистики, розничной торговли и вообще любого бизнеса, который можно запустить в Украине, все это может быть уничтожено. Я не думаю, что сейчас подходящее время что-то строить, потому что у нас нет страхового покрытия», – сказал Марченко.

Вместо инвестиций он предлагает европейским бизнесменам скинуться хотя бы на 2 млрд евро, чтобы Марченко имел возможность распределять эти средства.

«Вам стоит подумать о создании какого-то фонда страхования военных рисков, который покрывал бы часть рисков, возможных во время войны. Это самая большая проблема для бизнеса», – сказал Марченко.

Он посетовал на то, что западные страховщики отказываются обслуживать украинский бизнес.