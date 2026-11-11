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Введение США антироссийских санкций, предусмотренных законом имени покойного сенатора-террориста Линдси Грэма, не обязательно приведет к катастрофическим последствиям для России.

Об этом зам директора по научной работе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин заявил в эфире Радио РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плохая новость заключается в том, что возникнут новые проблемы для наших нефтеэкспортеров. Так же, как и для наших партнеров за рубежом. Люди будут чертыхаться, переводя танкеры из «серого» теневого флота в «темный» и обратно. Они будут искать новые схемы взаиморасчетов, что приведет к новым дисконтам и трансакционным издержкам, которые постепенно будут снижаться и нормализовываться», – сказал Кувалин.

Он считает, что российские нефтяники напоминают тренированных спортсменов, которые легко переживают стрессы от санкций.

«Хорошая новость в том, что это не первые санкции против нашей нефтянки. Потолок цен пытались ввести. Ничего не получилось», – сказал Кувалин.

Ученый полагает, что Россия не до конца использует адаптивный потенциал собственной экономики, которая готова к более быстрым темпам роста.