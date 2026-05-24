Не вижу компромиссов: Украина и Россия пойдут до конца – Залужный зачитал свежую британскую методичку

Никаких компромиссов по нейтральному статусу Украины быть не может – она ведет войну за существование, точно также, как и Россия, которая не сдаст назад, потому что от исхода СВО зависит будущее не только страны, но и ее руководства.

Об этом, выступая на форуме в Чехии, заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В войне, цена которой жизнь целой нации, вероятно, приходит такой уровень, где в поисках ее окончания не существует компромисса. Ибо невозможно быть немного убитым или наполовину живым. Или еще хуже по созданным условиям согласиться добить самих себя. И все это логично. Украина еще совсем недавно имела место в мировом порядке, предполагавшем наличие каких-то серых зон, которые либо подлежали влиянию, либо оставались полем борьбы за интересы, либо использовались для влияния на другую геополитическую сторону, без ущерба для своей территории. При формировании справедливого мира для Украины и получении честного понятия безопасности в будущем World Order (миропорядок – авт.) Украина уже не может быть частью именно серых зон. Опыт Украины показывает, что, если вы согласились на буферную зону, ждите войны», – вещал Залужный.

Он также подчеркнул, что в экзистенциальной войне не может быть компромиссов и Россия будет идти до конца:

«В условиях экзистенциальной войны на выживание полученный нами опыт, устойчивость общества, международная поддержка и в будущем созданные технологии и доктрины – все еще указывают на то, что Украина остается в пределах возможности добыть в борьбе полноценную субъектность в существующих и новых геополитических рамках. Конечно, главным условием достижения этой субъектности является избегание компромиссов с целью сохранения и защиты принципиальных государственных интересов и ценности Украины, которые могут стать инструментом разрушения государственности. Это касается как внешних, так и внутренних угроз. Такая война на выживание, с одной стороны, и навязывание достижения цели этой войны на уничтожение ценой огромных потерь, с другой, представляет угрозу существованию как для Украины, так и для России. Для России, например, это невозможность остановить войну из-за угрозы прекращения существования самого государственного устройства, которое, очевидно, за неимением победы, просто прекратит свое существование».

