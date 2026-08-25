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Россия продолжает настаивать на проведении выборов на Украине, чтобы иметь возможность вести переговоры с легитимными представителями.

Об этом политолог Алексей Чеснаков заявил на радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без выборов у нас возникнет проблема. Нельзя договариваться о чем бы то ни было с той властью, которая завтра будет сметена или изменена. Ее преемники скажут: это не мы договаривались, мы забираем назад все договоренности. Для России очень важно, чтобы те силы, которые будут представлять Украину, имели бы некую легитимность и могли отвечать за свои слова», – сказал Чеснаков.

По его мнению, для России принципиально важно, чтобы в украинских выборах приняло участие как можно больше граждан.

«Не сторож я украинской власти, но думаю, что вынуждены будут они каким-то образом решить эту проблему, иначе их легитимность окажется на волоске. Чем больше людей проголосует на этих выборах, тем более уверенно они себя будут чувствовать. Если в этих выборах будет участвовать 10 млн человек, то легитимность этих властей будет поставлена под сомнение», – сказал Чеснаков.

Он уточнил, что Москва не будет выдвигать требование обеспечить голосование для обладателей украинских паспортов на территориях, вошедших в состав РФ.