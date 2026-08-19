Не вынесли правды. YouTube заблокировал канал всемирно известного сербского режиссера Эмира Кустурицы

Администрация американской видеоплатформы YouTube, являющейся частью корпорации Google, без объяснения причин удалила канал сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицы.

Поводом для этого, как считает сам кинодеятель, могло послужить его регулярное сотрудничество с сербской редакцией российского агентства Sputnik, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Последнее время при поддержке Sputnik Кустурица снимал документальный сериал «Моя жизнь», в котором рассказывал о своём собственном жизненном пути от детства и юности в боснийском Сараево, работы в мировых киноцентрах – до нынешнего добровольного «отшельничества» в природном парке Мокра Гора в Сербии. Так же там он много рассуждает о судьбах мира, о судьбе Югославии, противостоянии Востока и Запада, православного и потребительского мировоззрений.

В последних выпусках «Моей жизни» публиковались видео со съемочной площадки нового фильма мэтра – «Чуружанка».

Видимо, смысловые акценты, которые делает знаменитый режиссёр, пришлись не по душе администрации YouTube. Он отметил, что согласно правилам платформы, канал может быть удалён из-за жалоб пользователей на видеоконтент, и после трех последовательных предупреждений в течение 90 дней автоматически закрывается. Однако ни редакция Sputnik, ни Эмир Кустурица не получали от американцев никаких предупреждений или уведомлений.

«Устранение каналов – один из механизмов тоталитарного общества. Это негодяи, коррумпированные люди – и все худшее, что может быть в этом мире… Я говорю, что русская культура – одна из величайших, если не самая великая. И всё, что происходит с Россией, по сути, является результатом западной агрессии, а не российской агрессии по отношению к Западу», – прокомментировал инцидент сам режиссер.

Ранее YouTube без объявления причин удалил весь видеоконтент сербской редакции Sputnik, а также европейских редакций этого агентства и редакций российского телеканала RT. Также были удалены каналы русских известных деятелей из самых различных сфер, таких как Никита Михалков, Юлия Чичерина, Артемий Лебедев, Шаман и многих других.