Не захотели по-хорошему? Россия превратит Украину в раздолбанное «государство», – французский политолог
Победа России может заключаться в том, что она доведет Украину до такого состояния, что Запад уже не сможет использовать ее в своих военных целях против России.
Об этом французский доктор политических наук и специалист по международным отношениям Кэролайн Галактерос заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это будет превращение Украины в раздолбанное государство. Необязательно завоевывать украинские города. Можно превратить ее в раздробленное государство, государство в руинах, крайне слабое. Государство, которое Запад не сможет восстановить как военный форпост, о чем он многие годы мечтает.
Для американцев, европейцев, украинцев это будет не только унизительно, но чрезвычайно политически стратегически чревато», – сказала Галактерос.
Она считает, что время играет не в пользу Украины, и в предстоящую зиму ей будет уже нечем отвечать на российские атаки.
«Это значит, что НАТО должно будет вступить в войну против России. И там, Боже, храни нас всех», – сказала Галактерос.
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