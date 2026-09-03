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Победа России может заключаться в том, что она доведет Украину до такого состояния, что Запад уже не сможет использовать ее в своих военных целях против России.

Об этом французский доктор политических наук и специалист по международным отношениям Кэролайн Галактерос заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет превращение Украины в раздолбанное государство. Необязательно завоевывать украинские города. Можно превратить ее в раздробленное государство, государство в руинах, крайне слабое. Государство, которое Запад не сможет восстановить как военный форпост, о чем он многие годы мечтает. Для американцев, европейцев, украинцев это будет не только унизительно, но чрезвычайно политически стратегически чревато», – сказала Галактерос.

Она считает, что время играет не в пользу Украины, и в предстоящую зиму ей будет уже нечем отвечать на российские атаки.