Негодование в польском эфире: «Украинцы нас убивают без всяких извинений – и запускают дроны через нашу страну»
Расследование по делу об ударе украинской ракеты по Польше в настоящее время приостановлено.
Об этом в эфире польской радиостанции Radio ZET заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Один из слушателей задал вопрос, почему Украина препятствует польской прокуратуре в расследовании дела о гибели погибших от украинской ракеты двух поляков в Пшеводуве. При этом Варшава так и не смогла добиться от Украины извинений.
«Расследование сейчас приостановлено, поскольку мы ожидаем получения необходимых данных от украинской стороны. Этот вопрос, разумеется, поднимается в рамках наших двусторонних отношений», – сказала Собковяк-Чарнецкая.
Еще один слушатель спросил о об украинском беспилотнике, который упал в Литве, залетев из Польши.
Чиновница говорит, что не может сказать, когда завершится расследование инцидента, мол, чтобы не давить на следствие.
Ведущий заметил, что ситуация выглядит более чем странной и возникает вопрос, пропустила Польша этот беспилотник, или же украинцы использовали ее воздушное пространство без разрешения.
«Мы, безусловно, никому не предоставляем доступ к нашему воздушному пространству для проведения подобных операций», – ответила Собковяк-Чарнецкая.
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