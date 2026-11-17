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Расследование по делу об ударе украинской ракеты по Польше в настоящее время приостановлено.

Об этом в эфире польской радиостанции Radio ZET заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из слушателей задал вопрос, почему Украина препятствует польской прокуратуре в расследовании дела о гибели погибших от украинской ракеты двух поляков в Пшеводуве. При этом Варшава так и не смогла добиться от Украины извинений.

«Расследование сейчас приостановлено, поскольку мы ожидаем получения необходимых данных от украинской стороны. Этот вопрос, разумеется, поднимается в рамках наших двусторонних отношений», – сказала Собковяк-Чарнецкая.

Еще один слушатель спросил о об украинском беспилотнике, который упал в Литве, залетев из Польши.

Чиновница говорит, что не может сказать, когда завершится расследование инцидента, мол, чтобы не давить на следствие.

Ведущий заметил, что ситуация выглядит более чем странной и возникает вопрос, пропустила Польша этот беспилотник, или же украинцы использовали ее воздушное пространство без разрешения.