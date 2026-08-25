«Нэма и в ближайшее время не будет» – член оборонного комитета Рады об антибаллистике

Вадим Москаленко.  
25.08.2026 12:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Нет никаких шансов заполучить ракеты «Pac-3» для «Patriot» – единственное средство, способное сбивать русскую баллистику.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никаких шансов заполучить ракеты «Pac-3» для «Patriot» – единственное средство, способное сбивать русскую...

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«Уже даже домохозяйки знают слова «Pac-3», «антибаллистическая программа». Русские существенно нарастили выпуск антибаллистических ракет, которые нам сбивать нечем.

Единственное, что с этим эффективно борется, – это ракета «Pac-3». У нас их нет. «Нэма», и в ближайшее время не будет. Есть ли средство, способное его заменить? Ответ – нет», – признал укро-депутат.

Он добавил, что по его информации, в прошлом году Россия производила от 40 до 60 баллистических ракет в месяц, а в этом – от 60 до 75, и сейчас русские отказались от производства неэффективных, по их мнению, ракет, соответственно, освободились средства.

«Появятся ли у нас в ближайшее время «Pac-3»? Нет. А, если появятся, то в небольшом количестве. Во-первых, это дефицит. Во-вторых, страны, которые их имеют, у них собственное представление о национальной безопасности и защите собственного воздушного пространства», – жаловался Рахманин.

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English version :: Читать на английском «Нэма и в ближайшее время не будет» – член оборонного комитета Рады об антибаллистике

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