Немецкий бизнесмен: Лично посетил Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и Москву. И вот что я увидел
Германия разрушает собственную экономику антироссийскими санкциями.
Об этом в интервью журналистке Ясмин Козубек заявил немецкий бизнесмен Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы заключили отличные сделки с Россией за последние 30 лет, когда Шрёдер и Путин работали вместе в позитивном ключе. Мы получали дешёвый российский газ, который абсолютно необходим нашей экономике. Сейчас экономика действительно падает, особенно промышленность.
Это невероятно — наша экономика разрушена, совершенно разрушена, потому что мы вводим санкции, которые не имеют никакого отношения к конфликту, поскольку затрагивают только нас, но не русских», — заявил предприниматель.
По его словам, представления немцев о происходящем в России совершенно не соответствуют действительности. Бисмарк рассказал, что лично посещал Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и Москву и не увидел признаков той разрухи, о которой говорят западные политики:
«В России нормальная жизнь. Это то, чего многие люди здесь совершенно не понимают. У них чистые города, рестораны переполнены, заходите в магазины — там 40 сортов сыра, а вам говорят: «Да, у них совсем нет сыра». Это ложное впечатление, которое создаётся у людей здесь».
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