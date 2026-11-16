Германия разрушает собственную экономику антироссийскими санкциями.

Об этом в интервью журналистке Ясмин Козубек заявил немецкий бизнесмен Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы заключили отличные сделки с Россией за последние 30 лет, когда Шрёдер и Путин работали вместе в позитивном ключе. Мы получали дешёвый российский газ, который абсолютно необходим нашей экономике. Сейчас экономика действительно падает, особенно промышленность.

Это невероятно — наша экономика разрушена, совершенно разрушена, потому что мы вводим санкции, которые не имеют никакого отношения к конфликту, поскольку затрагивают только нас, но не русских», — заявил предприниматель.