Немецкий бизнесмен: Лично посетил Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и Москву. И вот что я увидел

Анатолий Лапин.  
16.11.2026 14:33
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 1585
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Санкции


Германия разрушает собственную экономику антироссийскими санкциями.

Об этом в интервью журналистке Ясмин Козубек заявил немецкий бизнесмен Александр фон Бисмарк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия разрушает собственную экономику антироссийскими санкциями. Об этом в интервью журналистке Ясмин Козубек заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы заключили отличные сделки с Россией за последние 30 лет, когда Шрёдер и Путин работали вместе в позитивном ключе. Мы получали дешёвый российский газ, который абсолютно необходим нашей экономике. Сейчас экономика действительно падает, особенно промышленность.

Это невероятно — наша экономика разрушена, совершенно разрушена, потому что мы вводим санкции, которые не имеют никакого отношения к конфликту, поскольку затрагивают только нас, но не русских», — заявил предприниматель.

По его словам, представления немцев о происходящем в России совершенно не соответствуют действительности. Бисмарк рассказал, что лично посещал Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и Москву и не увидел признаков той разрухи, о которой говорят западные политики:

«В России нормальная жизнь. Это то, чего многие люди здесь совершенно не понимают. У них чистые города, рестораны переполнены, заходите в магазины — там 40 сортов сыра, а вам говорят: «Да, у них совсем нет сыра». Это ложное впечатление, которое создаётся у людей здесь».

Читайте также: Если мы хотим выжить, то должны начать переговоры с Россией, – немецкий бизнесмен

Метки:

English version :: Читать на английском Немецкий бизнесмен: Лично посетил Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль и Москву. И вот что я увидел

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора