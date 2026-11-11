Немецкий экономист: «Европе лучше выбрать масштабный кризис – вместо уничтожения в войне»
Лидеры ведущих стран Европы – Франции и Германии – из-за низких рейтингов толкают континент на эскалацию с Россией.
Об этом в беседе с норвежским политологом Гленном Дизеном заявил немецкий экономист, финансовый аналитик и экс-кандидат на должность президента Германии Макс Отте, занявший при голосовании в бундестаге в 2022 году второе место, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа, безусловно, находится на грани краха, я начну с этого общего наблюдения. Ей нужен общий враг, и в некотором смысле именно так европейцы пытаются освободиться от США, делая Россию своим общим врагом, тем самым дистанцируясь от администрации Трампа.
Таким образом, мы, европейцы, идем своим путем, но в конечном итоге, поступая таким образом, играя на руку интересам США, у которых просто геостратегический интерес — иметь разделенную Европу между Россией и остальной Европой, а также внутренне разделенную. Так что, мы видим эту точку краха»,- сказал Отте.
Он обратил внимание на ситуацию во Франции, которая, по его словам, годами живет за счет немецкого капитала и немецких субсидий.
«Но, конечно, у этого тоже есть предел. И если Франция действительно падет, то и Европа падет, и у Германии, конечно, тоже есть предел.
Так что, если Германия впадает в проблемы, то и Европа тоже падет. Лично я считаю, что серьезный экономический кризис — единственный шанс для Европы на реформы.
Конечно, это всегда сопряжено с опасностью эскалации войны против России, если европейская элита действительно сойдет с ума. У Мерца, Макрона рейтинги одобрения самые низкие за всю историю, около 15%. Так что кто знает, что они придумают», – опасается Отте.
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