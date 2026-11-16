Немецкий генерал: «Из-за Украины мы перестали быть адекватным партнером и для России, и для США»
Германия допустила колоссальную ошибку, сделав ставку на отказ от российского газа.
Об этом в эфире видеоблога mym by Simo заявил Эрих Вад, бригадный генерал бундесвера в отставке, бывший военный советник канцлера Ангелы Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий обратил внимание, что в отношениях с Россией Дональд Трамп преследует собственные энергетические и экономические цели, тогда как Германия действует иначе, «загоняя собственную экономику в тупик».
«Печальное зрелище. Ведь когда-то у нас было энергетическое партнёрство с Россией. Да, можно сказать, что оно было чрезмерно односторонним. Конечно, диверсификация — дело правильное, но полностью обрывать связи — это просто бессмыслица, полнейшая бессмыслица. А если этим пользуются другие, то они начинают поставлять нам газ по гораздо более высоким ценам. Это просто безумие», – считает Вад.
Сославшись на книгу журналиста-расследователя Клауса фон Донаньи, он обратил внимание, что Германия — крупнейший спонсор Украины, со стороны которой произошла крупнейшая за последние десятилетия атака на немецкую инфраструктуру.
«Речь идёт о взрыве на трубопроводе [«Северный поток»]. Но этот факт словно игнорируют. Очевидно, что следы ведут в Украину. Ясно и то, что военное руководство было в курсе. Зеленский якобы не знал — но я ему не верю.
Всё это витает в воздухе, однако данный момент даже не учитывается в контексте нашей помощи Украине. Это были убытки в миллиарды долларов… И теперь к этому проявляют интерес американские инвесторы. В итоге всё превратится в американо-российский проект, а мы будем платить ещё больше, чем раньше.
Это выглядит гротескно, но также свидетельствует о слабости Германии. Из-за нашей односторонней политики в отношении Украины мы перестали быть адекватным партнёром как для России, так и для США», – резюмировал генерал.
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