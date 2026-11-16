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Германия допустила колоссальную ошибку, сделав ставку на отказ от российского газа.

Об этом в эфире видеоблога mym by Simo заявил Эрих Вад, бригадный генерал бундесвера в отставке, бывший военный советник канцлера Ангелы Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий обратил внимание, что в отношениях с Россией Дональд Трамп преследует собственные энергетические и экономические цели, тогда как Германия действует иначе, «загоняя собственную экономику в тупик».

«Печальное зрелище. Ведь когда-то у нас было энергетическое партнёрство с Россией. Да, можно сказать, что оно было чрезмерно односторонним. Конечно, диверсификация — дело правильное, но полностью обрывать связи — это просто бессмыслица, полнейшая бессмыслица. А если этим пользуются другие, то они начинают поставлять нам газ по гораздо более высоким ценам. Это просто безумие», – считает Вад.

Сославшись на книгу журналиста-расследователя Клауса фон Донаньи, он обратил внимание, что Германия — крупнейший спонсор Украины, со стороны которой произошла крупнейшая за последние десятилетия атака на немецкую инфраструктуру.