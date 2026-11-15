Немецкий генерал: «В наших интересах выйти из украинской войны – и как можно скорее»
Германии пора начинать диалог с Россией, чтобы война не перекинулась в центр Европы.
О этом на канале немецкой аналитической компании HKCM (Hopf-Klinkmüller Capital Management) заявил отставной бригадный генерал бундесвера и бывший советник канцлера Ангелы Меркель по военной политике Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, в состоянии ли Германия сегодня вести полноценную горячую войну.
«Нет, конечно, не способна, да мы к этому и не стремимся. Понимаете, Германия находится в драматическом положении в самом центре Европы. В случае расширения войны на Украине мы пострадаем самым серьезным образом. И превращение войны на Украине в общеевропейскую никак не может быть рациональным вариантом для Германии.
Война в Германии, в центре Европы — это невозможно, с немецкой точки зрения, вести такую войну нельзя», – сказал Вад.
По его мнению, нужна стратегия, которая «держит войну на расстоянии».
«Впрочем, в США, например, на это смотрят иначе: там эскалация войны на Украине до уровня общеевропейской войны вполне может рассматриваться как рациональный вариант, сулящий определенные выгоды. И, возможно, так же на это смотрят в Великобритании, но только не с европейской, не с немецкой точки зрения — это совершенно исключено.
И я считаю нужно предельно ясно дать понять: с немецкой точки зрения война не может быть рациональным выбором, потому что в конечном итоге будет уничтожено то, что мы должны защищать», – подчеркнул генерал.
Он считает, что нужно вернуться к стратегии НАТО времен Холодной войны, которая «заключалась в сочетании военной мощи с диалогом и поиском компромисса с противником».
«В нынешних реалиях таким противником, очевидно, является Россия. Однако вторая опора этой стратегии — диалог — полностью отсутствует», – добавил экс-советник Меркель.
По его словам, в Европе гордятся, что не не «разговаривают с плохим Путиным». Генерал считает, что такая внешняя политика «лишь притворяется моральной, а на деле ведет к катастрофе».
«Для Америки вариант эскалации с Россией в Европе — это, по сути, весьма комфортная позиция: ведь в случае европейской войны в самих США даже оконное стекло не разобьется. А мы — в самом эпицентре, мы, немцы, поэтому в наших интересах выйти из этой войны», – резюмировал Вад.
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