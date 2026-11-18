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Европейцы не особо верят в разуваемую западной пропагандой «российскую угрозу».

Об этом на канале Neutrality Studies заявила бывший статс-секретарь ГДР и политик объединённой Германии Петра Эрлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, действительно ли Россия ведет против Запада гибридную войну.

Эрлер напомнила, что еще в 2015 году британский политолог Марк Галеотти ввел в оборот термин «доктрина Герасимова», приписав России ставку на гибридную войну, что якобы было упомянуто в одной из статей начальника Генштаба ВС РФ. При этом спустя несколько лет Галеотти извинился за это, объяснив, что придумал этот термин как удобный ярлык.

По словам Эрлер, на Западе многие с радостью подхватили термин и объявили, что Россия использует в качестве гибридного оружия энергетику. В свою очередь ведущий заметил, что сегодня как раз Запад осуществляет атаки на российскую энергетику, поинтересовавшись, как пропаганда смогла одурачить европейское население.