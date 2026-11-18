Немецкий политик: «Европа готова превратить гибридную войну в реальную»
Европейские политики все чаще начинают говорить о том, что Россия якобы ведет против их стран реальную войну.
Об этом на канале Neutrality Studies заявила бывший статс-секретарь ГДР и политик объединённой Германии Петра Эрлер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гостья эфира обратила внимание, что так и не удалось доказать, что Россия имела отношение к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига, но тем не менее ее вина в главных СМИ и среди ведущих политиков не ставится под сомнение, более того, утверждается, что «Россия атаковала Германию».
«Хотя это и не было доказано, тем не менее канцлер, а также судебная система Германии настаивают на том, что это произошло, и что виновная сторона — Россия. Таким образом, обвинения в «гибридной войне» превращаются в утверждения о реальной атаке.
Впервые это проявилось в событиях 2018 года в Великобритании, когда были выдвинуты предположения о применении химического оружия против Соединенного Королевства.
Совсем недавно главнокомандующий силами НАТО в Европе, а также министр обороны Эстонии заявили: «Нам не нравится термин «гибридная война», поскольку он не отражает в полной мере всю трагичность и драматизм сложившейся ситуации», – подчеркнула гостья эфира.
По его мнению, таким образом идет «подготовка когнитивного пространства в Европе».
«Они хотят воплотить так называемую «гибридную войну» в реальность. И это очень опасно», – заявила Эрлер.
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