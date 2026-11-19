Разведчики НАТО действительно помогали ВСУ наносить удары по Крымскому мосту, но их демонстративное сбитие обнулит годы кропотливой работы на дипломатическом направлении.

Об этом в своём видеоблоге заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не сбивают разведчиков НАТО… Они в международном воздушном пространстве находятся, они с точки зрения диванной экспертизы влияют на эффективность их ударов… Ребят, специалисты разберутся и без вас.

Во-первых, да, они развединформацию поставляют. А теперь вы в голову берёте, что уничтожение данного самолёта, который вообще не представляет никакой проблемы, цель вкусная, неприкрытая, залп из двух ракет – и всё нормально, и он упал? А вы подумали, сколько это проблем создаст для РФ в международной среде?

Нет, война не начнётся. Из-за этого одного факта война не начнётся. Но все усилия по нормализации ситуации не с точки зрения продажи российских интересов, а с точки зрения обеспечения данных интересов России, это обнулит всю дипломатию, всё на свете.

Несколько лет усилий, б..дь, будут спущены в унитаз ради того, чтобы какой-нибудь … на диване сказал: «Ну наконец-то, б..дь! Я тут четыре года говорю, что это надо сделать, яиц нет!»…

Иди ты в жопу, родной», – сказал полковник.