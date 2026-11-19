«Нет, война не начнётся» – Трухан объяснил, почему же мы не сбиваем натовских разведчиков
Разведчики НАТО действительно помогали ВСУ наносить удары по Крымскому мосту, но их демонстративное сбитие обнулит годы кропотливой работы на дипломатическом направлении.
Об этом в своём видеоблоге заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему не сбивают разведчиков НАТО… Они в международном воздушном пространстве находятся, они с точки зрения диванной экспертизы влияют на эффективность их ударов… Ребят, специалисты разберутся и без вас.
Во-первых, да, они развединформацию поставляют. А теперь вы в голову берёте, что уничтожение данного самолёта, который вообще не представляет никакой проблемы, цель вкусная, неприкрытая, залп из двух ракет – и всё нормально, и он упал? А вы подумали, сколько это проблем создаст для РФ в международной среде?
Нет, война не начнётся. Из-за этого одного факта война не начнётся. Но все усилия по нормализации ситуации не с точки зрения продажи российских интересов, а с точки зрения обеспечения данных интересов России, это обнулит всю дипломатию, всё на свете.
Несколько лет усилий, б..дь, будут спущены в унитаз ради того, чтобы какой-нибудь … на диване сказал: «Ну наконец-то, б..дь! Я тут четыре года говорю, что это надо сделать, яиц нет!»…
Иди ты в жопу, родной», – сказал полковник.
«Сейчас противник играет вхолостую на наращивании российской военной угрозы, на этой истерии. Там уже народ устаёт, вопросы задают. Там уже в Польше конституционный кризис, они резко придумали пограничную провокацию, которую «Россия будет проводить, как в Гляйвице», где началась тогда Вторая мировая война.
У нас сейчас идут реальные работы, реальные дипломатические усилия. «Давайте разведчик завалим»… Да они второй пришлют. Другую разведку используют. Они там постоянно висят, они над Балтийским морем постоянно висят, так и наши висят, но об этом же не рассказывают», – объяснял Трухан.
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