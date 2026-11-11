Ни один европолитик не верит в нападение России, но публично только и говорит о нападении – Нойхофф

Игорь Шкапа.  
11.11.2026 13:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 126
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европейские политики не верят в тиражируемые пропагандистские страшилки о России, но опасаются говорить об этом вслух.

Об этом в видеоблоге отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» и руководитель ее внешнеполитического направления профессор Ханс Нойхофф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики не верят в тиражируемые пропагандистские страшилки о России, но опасаются говорить об...

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«Я могу рассказать вам очень интересную историю от коллеги из Европарламента, а именно из политической группы, членом которой являются христианские демократы, и, конечно же, другие партии из других стран-членов.

Это мой коллега, высокопоставленный военный, и мы вместе ездили на какое-то мероприятие в Страсбург. Однажды вечером, и поскольку я говорю на его родном языке, я обратился к нему на его языке и спросил (он тоже является членом комитета по безопасности и обороне, поэтому мы знакомы): «Дорогой коллега, вы действительно верите, что русские после победы над Украиной нападут на государство НАТО или государство-член ЕС?» И он ответил: «О, нет, никто в это не верит. Просто в пропагандистских целях нам это нужно», – передает детали беседы немец.

Он говорит, что был удивлен его откровенностью. Более того, его собеседник в частной беседе признал, что для всех было бы лучше, если бы Украина была нейтральным государством, но при этом добавил, что публично такого никогда не скажет.

«Меня называют «понимающим Путина» или «Радио Москва» – бла-бла-бла. У меня нет никаких конкретных отношений с Россией вообще. Я просто анализирую ситуацию и делаю определенные выводы из этого.

Так что это был действительно интересный разговор с коллегой, который заставил меня понять: то, что он на самом деле думает, отличается от того, что он говорит, когда выступает в роли депутата Европарламента», – заявил Нойхофф.

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English version :: Читать на английском Ни один европолитик не верит в нападение России, но публично только и говорит о нападении – Нойхофф

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