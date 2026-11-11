Европейские политики не верят в тиражируемые пропагандистские страшилки о России, но опасаются говорить об этом вслух.

Об этом в видеоблоге отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил депутат Европейского парламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» и руководитель ее внешнеполитического направления профессор Ханс Нойхофф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу рассказать вам очень интересную историю от коллеги из Европарламента, а именно из политической группы, членом которой являются христианские демократы, и, конечно же, другие партии из других стран-членов. Это мой коллега, высокопоставленный военный, и мы вместе ездили на какое-то мероприятие в Страсбург. Однажды вечером, и поскольку я говорю на его родном языке, я обратился к нему на его языке и спросил (он тоже является членом комитета по безопасности и обороне, поэтому мы знакомы): «Дорогой коллега, вы действительно верите, что русские после победы над Украиной нападут на государство НАТО или государство-член ЕС?» И он ответил: «О, нет, никто в это не верит. Просто в пропагандистских целях нам это нужно», – передает детали беседы немец.

Он говорит, что был удивлен его откровенностью. Более того, его собеседник в частной беседе признал, что для всех было бы лучше, если бы Украина была нейтральным государством, но при этом добавил, что публично такого никогда не скажет.