Ничего не получится: Трамп тянет и использует переговоры, чтобы рассорить Россию с союзниками – эксперт

Вадим Москаленко.  
16.11.2026 16:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, США, Украина


Двухлетние переговоры с Трампом ничего не дали России, потому что американский президент не собирается снимать санкции или возвращать украденное имущество. 

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Двухлетние переговоры с Трампом ничего не дали России, потому что американский президент не собирается...

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«Я что, с этими выродками [Украиной и Западом] должен вести переговоры? На какую тему? Они ведут на тему подготовить ракету, чтобы они при помощи своего чертового искусственного интеллекта эту самую чертову ракету отправили на Москву.

Мы зачем ведем? Мы хотим кого-то там это самое? Так не получается. Счета арестованы. Здания Трамп не вернул, которые он еще забрал в свой первый срок. Он и не думает возвращать. Систему целеполагания, он не отключил, она работает. Его системы Starlink и Starshield», – сказал Артамонов.

«Я понимаю Трампа: вбить клин между Россией и Китаем, Россией и Белоруссией. Одним предложить контракт… Он прямо говорит: одним дам денег, другим не дам денег.

«Ну, типа, знаете, как в свое время американцы поступали: этому дам бусы, тому не дам», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском Ничего не получится: Трамп тянет и использует переговоры, чтобы рассорить Россию с союзниками – эксперт

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