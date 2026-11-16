Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Двухлетние переговоры с Трампом ничего не дали России, потому что американский президент не собирается снимать санкции или возвращать украденное имущество.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я что, с этими выродками [Украиной и Западом] должен вести переговоры? На какую тему? Они ведут на тему подготовить ракету, чтобы они при помощи своего чертового искусственного интеллекта эту самую чертову ракету отправили на Москву. Мы зачем ведем? Мы хотим кого-то там это самое? Так не получается. Счета арестованы. Здания Трамп не вернул, которые он еще забрал в свой первый срок. Он и не думает возвращать. Систему целеполагания, он не отключил, она работает. Его системы Starlink и Starshield», – сказал Артамонов.