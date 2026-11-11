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Украина не сможет получить никакие гарантии безопасности, потому что Россия, независимо от того, кто будет ее президентом, будет стремиться вернуть себе границы СССР.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких реальных гарантий безопасности в мире, которые можно было бы дать Украине в расчёте на невозобновление российско-украинской войны, просто не существует. Российская Федерация, как крупнейшая ядерная держава современности, способна уничтожить человечество за короткие часы – и в каких-либо гарантиях безопасности вообще не очень заинтересована… Российская Федерация абсолютно серьёзно заинтересована в восстановлении своих государственных границ», – вещал он.

«И украинцам следует это понять: речь идёт о восстановлении государственных границ Союза Советских Социалистических Республик. Это желание существовало до Путина, оно есть при Путине и, поверьте мне, после Путина никуда не денется. Территория Украины и сейчас, и в будущем будет важной целью для России», – заявил Портников.

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