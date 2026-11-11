«Никаких гарантий безопасности не будет – Россия хочет границы в рамках СССР» – гей-бандеровец Портников

Анатолий Лапин.  
11.11.2026 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, СССР, Украина


Украина не сможет получить никакие гарантии безопасности, потому что Россия, независимо от того, кто будет ее президентом, будет стремиться вернуть себе границы СССР.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет получить никакие гарантии безопасности, потому что Россия, независимо от того, кто...

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«Никаких реальных гарантий безопасности в мире, которые можно было бы дать Украине в расчёте на невозобновление российско-украинской войны, просто не существует.

Российская Федерация, как крупнейшая ядерная держава современности, способна уничтожить человечество за короткие часы – и в каких-либо гарантиях безопасности вообще не очень заинтересована…

Российская Федерация абсолютно серьёзно заинтересована в восстановлении своих государственных границ», – вещал он.

«И украинцам следует это понять: речь идёт о восстановлении государственных границ Союза Советских Социалистических Республик. Это желание существовало до Путина, оно есть при Путине и, поверьте мне, после Путина никуда не денется. Территория Украины и сейчас, и в будущем будет важной целью для России», – заявил Портников.

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