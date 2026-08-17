«Никаких компромиссов. Только удары ракетами по РФ» – Зе-политолог
Для Киева опасно, если Европа согласиться пойти на уступки России.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Примечательно, что даже ведущая такого русофобского ресурса признала, что ситуация для Украины лучше не становится, мол, у Киева и Европы не так много времени.
«И можем ли мы как-нибудь, ну не знаю, выступить каким-нибудь катализатором того, чтобы европейцы наконец-то предложили что-то России?», – с явно читаемой в голосе надеждой спросила она.
Фесенко такая перспектива вовсе не обрадовала.
«Сейчас, если что-то предлагать России, не дай бог какие-то уступки предлагать – все, Россия после этого начнет наглеть», – уверяет укро-политолог.
Он считает, что нужно координировать любые попытки переговорного процесса между украинцами и европейцами, в том числе, что касается контактов с американской стороной.
Отвергнув компромисс, эксперт требует говорить с Россией «языком силы», для чего Киеву нужны дальнобойные ракеты.
«Надо сейчас работать, договариваться с европейцами, возможно, и с американцами. У Трампа, кстати, была такая интересная фраза, что он был бы доволен, если бы Украина ударила по России ракетами. И что он бы даже рассматривал вопрос о «Томагавках», но они ему сейчас самому нужны.
Хорошо, что такие мысли появляются. Значит, это обсуждается. Есть понимание того, что нам нужны ракеты. Вот то, что там из Турции «Атакамс» – ну, это, скорее, для пограничных ударов, но тем не менее.
Если мы будем с европейцами сейчас быстро отрабатывать возможности получения Украиной дальнобойных ракет или хотя бы ракет большой дальности для ударов по российской территории, это может повлиять на переговорный процесс», – резюмировал Фесенко.
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