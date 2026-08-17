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Для Киева опасно, если Европа согласиться пойти на уступки России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что даже ведущая такого русофобского ресурса признала, что ситуация для Украины лучше не становится, мол, у Киева и Европы не так много времени.

«И можем ли мы как-нибудь, ну не знаю, выступить каким-нибудь катализатором того, чтобы европейцы наконец-то предложили что-то России?», – с явно читаемой в голосе надеждой спросила она.

Фесенко такая перспектива вовсе не обрадовала.

«Сейчас, если что-то предлагать России, не дай бог какие-то уступки предлагать – все, Россия после этого начнет наглеть», – уверяет укро-политолог.

Он считает, что нужно координировать любые попытки переговорного процесса между украинцами и европейцами, в том числе, что касается контактов с американской стороной.

Отвергнув компромисс, эксперт требует говорить с Россией «языком силы», для чего Киеву нужны дальнобойные ракеты.