Но-хау Украины: придумали схему, как безнаказанно дурить западных доноров
В любой другой стране коррупционные скандалы, которые сегодня сотрясают Украину, смели бы власть, но Киеву все сходит с рук.
Об этом на круглом столе в Киеве заявил политолог Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Некоторые изобретения уникальные для мировой практики все же нынешняя украинская власть нашла, потому что она смогла составить такую форму государственного управления и освоения имеющихся или доступных ресурсов, которая позволяет ей избегать даже контроля со стороны прямых доноров этих ресурсов. На мой взгляд, это абсолютно уникальная ситуация, которая как раз определяется и характеризуется обстоятельствами войны», – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что внешние партнеры, даже часто выступающие в роли доноров, не могут повлиять на украинскую власть.
«Поскольку она независима от выборов и нечувствительна к ее развенчиванию и выявлению коррупционных факторов, которые бы смели любую власть в других демократических, или, скажем так, ответственно демократических странах в условиях войны или в условиях мира – при любых обстоятельствах», – подчеркнул Толстов.
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