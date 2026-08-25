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В любой другой стране коррупционные скандалы, которые сегодня сотрясают Украину, смели бы власть, но Киеву все сходит с рук.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил политолог Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые изобретения уникальные для мировой практики все же нынешняя украинская власть нашла, потому что она смогла составить такую ​​форму государственного управления и освоения имеющихся или доступных ресурсов, которая позволяет ей избегать даже контроля со стороны прямых доноров этих ресурсов. На мой взгляд, это абсолютно уникальная ситуация, которая как раз определяется и характеризуется обстоятельствами войны», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что внешние партнеры, даже часто выступающие в роли доноров, не могут повлиять на украинскую власть.