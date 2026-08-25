Но-хау Украины: придумали схему, как безнаказанно дурить западных доноров

Игорь Шкапа.  
25.08.2026 13:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Украина


В любой другой стране коррупционные скандалы, которые сегодня сотрясают Украину, смели бы власть, но Киеву все сходит с рук. 

Об этом на круглом столе в Киеве заявил политолог Сергей Толстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В любой другой стране коррупционные скандалы, которые сегодня сотрясают Украину, смели бы власть, но...

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«Некоторые изобретения уникальные для мировой практики все же нынешняя украинская власть нашла, потому что она смогла составить такую ​​форму государственного управления и освоения имеющихся или доступных ресурсов, которая позволяет ей избегать даже контроля со стороны прямых доноров этих ресурсов. На мой взгляд, это абсолютно уникальная ситуация, которая как раз определяется и характеризуется обстоятельствами войны», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что внешние партнеры, даже часто выступающие в роли доноров, не могут повлиять на украинскую власть.

«Поскольку она независима от выборов и нечувствительна к ее развенчиванию и выявлению коррупционных факторов, которые бы смели любую власть в других демократических, или, скажем так, ответственно демократических странах в условиях войны или в условиях мира – при любых обстоятельствах», – подчеркнул Толстов.

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English version :: Читать на английском Но-хау Украины: придумали схему, как безнаказанно дурить западных доноров

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