Норвежский политолог: «Безопасность России – гарантия нашего выживания»
Если Россия увидит угрозу, исходящую с территории приграничной страны, то она просто будет игнорировать ее безопасность.
Об этом в беседе с финским политиком Армандо Мемой заявил норвежский политолог Гленн Дизен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Реальность политики великих держав такова, что когда вы работаете на границах других великих держав, вы должны быть осторожны. И, конечно, есть дилемма.
Я думаю, что страны, граничащие с великими державами, такие как Соединенные Штаты и Россия, исторически будут иметь законные опасения по поводу безопасности, потому что, если вы находитесь рядом с великой державой, скорее всего, какой-либо суверенитет был нарушен один или несколько раз за вашу историю.
Есть дилемма безопасности. И если вы пригласите другую великую державу на свою территорию для защиты, то вы можете создать экзистенциальную угрозу для вашего соседа», – сказал Дизен.
Он рассказал, как дилемму безопасности в годы Холодной войны решала Норвегия.
«У них была стратегия сдерживания, потому что они были частью НАТО, но они были «облегченной» версией НАТО. Они не хотели никаких баз на своей территории или военной активности на севере, потому что вы хотите сдерживать, но в то же время успокаивать Советский Союз», – отметил эксперт.
По его словам, сегодня зачастую если ты пытаешься признать законность российских опасений относительно безопасности, тебя могут объявить предателем.
«Но вы делаете это не в качестве одолжения русским. Вы делаете это ради вашего собственного выживания. Я имею в виду, что если вы игнорируете своего соседа – великую державу, она будет игнорировать вашу безопасность. Просто раньше это было здравым смыслом. Раньше существовал консенсус.
Я не понимаю, почему это сейчас вызывает споры. Но Финляндия всё больше подвергается опасности из-за усиления конфронтации с Россией, потому что… да, это Балтийское море, а также мы видели, как украинские беспилотники вторгались в финское воздушное пространство во время атак на Санкт-Петербург», – предупреждает Дизен.
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