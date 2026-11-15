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Если Россия увидит угрозу, исходящую с территории приграничной страны, то она просто будет игнорировать ее безопасность.

Об этом в беседе с финским политиком Армандо Мемой заявил норвежский политолог Гленн Дизен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальность политики великих держав такова, что когда вы работаете на границах других великих держав, вы должны быть осторожны. И, конечно, есть дилемма. Я думаю, что страны, граничащие с великими державами, такие как Соединенные Штаты и Россия, исторически будут иметь законные опасения по поводу безопасности, потому что, если вы находитесь рядом с великой державой, скорее всего, какой-либо суверенитет был нарушен один или несколько раз за вашу историю. Есть дилемма безопасности. И если вы пригласите другую великую державу на свою территорию для защиты, то вы можете создать экзистенциальную угрозу для вашего соседа», – сказал Дизен.

Он рассказал, как дилемму безопасности в годы Холодной войны решала Норвегия.

«У них была стратегия сдерживания, потому что они были частью НАТО, но они были «облегченной» версией НАТО. Они не хотели никаких баз на своей территории или военной активности на севере, потому что вы хотите сдерживать, но в то же время успокаивать Советский Союз», – отметил эксперт.

По его словам, сегодня зачастую если ты пытаешься признать законность российских опасений относительно безопасности, тебя могут объявить предателем.