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Германия сталкивается с дефицитом газа, но сама виновата в этом, поскольку отказалась от «голубого топлива» из РФ.

Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в беседе немецким экономистом, финансовым аналитиком и экс-кандидатом на должность президента Германии Максом Отте, занявшим при голосовании в бундестаге в 2022 году второе место, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начинаем занимать эти нелепые позиции, когда все европейские лидеры стоят вместе и празднуют то, что мы полностью отрезаемся от российской энергетики. Теперь у нас есть «энергетическая безопасность». Всегда энергетическая безопасность определялась диверсификацией, диверсификацией и диверсификацией. Это получить как можно больше поставщиков… По сути, энергетическая безопасность определялась как надежное снабжение доступной энергией. Теперь же это означает, что мы должны отрезать себя от России, и это не имеет никакого смысла, поэтому нам приходится придумывать эти нарративы. Вы видите, как европейские лидеры выступают, я видел, как немецкие лидеры тоже говорили: «Русские отрезали нас от газа». Но они этого не делали!», – сказал Дизен.

Он напомнил, что после подрыва газопроводов в Балтийском море в Германии делали вид, что это совершили русские.

Отте заметил, что США, безусловно, «знали» о «Нордстриме».

«Есть известное заявление Байдена, сделанное 7 февраля, когда рядом с ним стоял Шольц… Но я приведу вам свидетельство очевидца, человека, которого я знаю, который отдыхал на Борнхольме [остров, неподалеку от которого был взорван трубоопровод], и он сказал, что за несколько дней до нападения там было много польских машин с польскими номерами. Вот и все, что я могу сказать. Это всего лишь еще один факт, для общей картины, он ничего не доказывает, это просто еще один факт, который должен быть известен», – обратил внимание немец.

Дизен заметил, что уже на следущий день после подрыва Польша, Норвегия и Дания торжественно открыли газопровод Baltic Pipe. При этом Отте сказал, что давно инвестирует в норвежские нефтегазовые компании, признает важность европейских ресурсов, но настаивает на необходимости возврата к закупкам газа из России.