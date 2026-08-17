Экстремист и иноагент Марк Фейгин организовал лидеру группы «Ногу свело» иноагенту Максиму Покровскому гастроли в ВСУ, которые едва не сорвались.

Об этом Покровский заявил в интервью латышскому ютубканалу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как встреча (с военными) была организована, во всех деталях я не имею права сказать. Самое важное, что нас приняли. Потому что, несмотря на то, что я въехал на территорию Украины как гражданин США, она имела право мне в этом отказать, принимая во внимание, что я в оккупированном Крыму по дурости играл.

Это играло свою роль и влияло на ситуацию. Тем не менее, меня пустили снимать», – рассказал Покровский.