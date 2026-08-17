Новоиспеченного гражданина США чуть не завернули на Украине из-за Крыма
Экстремист и иноагент Марк Фейгин организовал лидеру группы «Ногу свело» иноагенту Максиму Покровскому гастроли в ВСУ, которые едва не сорвались.
Об этом Покровский заявил в интервью латышскому ютубканалу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как встреча (с военными) была организована, во всех деталях я не имею права сказать. Самое важное, что нас приняли. Потому что, несмотря на то, что я въехал на территорию Украины как гражданин США, она имела право мне в этом отказать, принимая во внимание, что я в оккупированном Крыму по дурости играл.
Это играло свою роль и влияло на ситуацию. Тем не менее, меня пустили снимать», – рассказал Покровский.
Помимо того, что он выступал перед украинскими военными, певец «снимал документальный фильм». Кто финансировал гастроль, Покровский не сказал, но продемонстрировал крайнее раздражение по поводу своих товарищей по эмиграции, которые осваивают гранты.
«Вся возня, которая творится в русском мирке уехавших, это даже не назовешь клоунадой. Украинцы умные, они понимают, что в теории в России могла бы быть оппозиционная сила, которая может принести им пользу, но у них большой скептицизм. Я себя не очень ассоциирую с уехавшими. Я не хочу полностью отмежевываться, но хочу стоять в стороне. Какое-то «Яблоко», какие-то выборы, – это изнурительная клоунская трата времени, ресурсов, грантов, в которых я ничего не понимаю», – трепался Покровский.
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