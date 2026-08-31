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Американские военные сегодняшней ночью отбивали иранскую ракетную атаку на свои объекты в Иордании. При этом количество потраченных противоракет PAC-3 к ЗРК Patriot составило внушительные 160 единиц.

По данным из американских СМИ, общие запасы зенитных ракет к ЗРК Patriot оцениваются примерно в 800 штук. Это означает, что за ночь было истрачено до 20% из этих остатков.

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По утверждению американских военных, отстрелянными PAC-3 MSE пытались перехватить от 32 до 42 иранских баллистических ракет. Предполагается, что по каждой из них было выпущено по 3-4 американские противоракеты. Самым позорным моментом для Пентагона является тот факт, что большинство из запущенных иранцами ракет не были боевыми, а выполняли роль обманок, предназначенных для истощения ПВО противника, которая пачками расходует на отражение атаки драгоценные боеприпасы.

О дальнейших перспективах армии США рассуждает военный эксперт Бабак Тагваи. По его мнению, если иранцы предпримут ещё хотя бы три подобные ракетные атаки, то США полностью израсходуют на них свои запасы перехватчиков к Patriot и попросят защиты у Израиля., то есть переведут свои базы в эту страну под «крышу» ЦАХАЛ.

Некоторые эксперты высказывают предположения, что следующая масштабная иранская атака произойдёт уже сегодня. При этом, по их мнению, КСИР использует далеко не самые современные ракеты средней дальности.

И вот что самое драгоценное в этой новости. Совсем недавно Зеленский умолял Трампа передать ему «всего» 200 противоракет PAC-3, которыми он надеялся надежно перехватывать российскую баллистику. Затем, поняв, что эту его хотелку никто не удовлетворит, он стал ныть, чтобы ему отдали «хотя бы» 10% оставшихся запасов, чтобы пережить зиму.

В это же время в западных СМИ не умолкал информационный шум, что, мол, две противоракеты PAC-3 способны перехватить «Искандер-М» или «Кинжал», который разработан на основе «Искандера». При этом, ни одного подтвержденного факта хотя бы одного перехвата ракет «Искандер-М» или «Кинжал» украинская сторона не представила.

Летом 2023-го интеллектуал Кличко выложил в соцсетях вызвавшую жизнерадостный смех фотографию якобы сбитого «Кинжала» в виде пробитой чугунины, в котором знатоки легко определили древний бетонобойный боеприпас.

Собственно, разговоры о низкой боевой эффективности ЗРК Patriot против баллистических ракет ведутся уже давно, с первой войны в Ираке «Буря в стакане», и с тех пор база с подтверждающими эти нелестные характеристики фактами только пополняется.

И если американская ПРО тратит 3-4 противоракеты на иранские обманки и не самые передовые ракеты, то уж наши-то они перехватывать способны только случайно, чего до сих пор не бывало.

Впрочем, летом 2023 года мы видели кадры, как батарея Patriot вела стрельбу очередями по атакующему «Кинжалу» в аэропорту Жуляны, и без результата — радар и система управления ЗРК были уничтожены.

А в ВС РФ, на минуточку, давно нет на вооружении «просто баллистики». Российские ракеты имеют характеристики квазибаллистики и умеют непредсказуемо маневрировать на уязвимых участках траектории, вводя в ступор системы Patriot. NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и прочие западные вундервафли…