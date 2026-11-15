Новые власти Сербии снова уверяют, что они против антироссийских санкций

Игорь Шкапа.  
15.11.2026 16:48
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Украина


Сербия по своему опыту знает, что санкции Запада против России не приведут к смене политического курса.

Об этом в интервью на канале Neutrality Studies заявил бывший глава Национального банка Сербии, Деян Шошкич, избранный депутатом парламента от победившего на выборах «Студенческого списка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия по своему опыту знает, что санкции Запада против России не приведут к смене...

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Шошкич, отвечая на вопрос о внешней политике новых властей, заметил, что движение сосредоточено в первую очередь на внутренних вопросах.

«Впрочем, у «Студенческого списка» есть программа — довольно объемный документ, в котором затрагиваются и внешнеполитические аспекты. В частности, мы выступаем против введения санкций в отношении Российской Федерации», – сказал политик.

По его мнению, антироссийские санкции – это «неверный путь, выбранный Западом».

«Сербия тоже оказывалась в ситуации, когда ей приходилось принимать на себя удар. Против Сербии вводились санкции, и мы видели, как страдали обычные люди. На заправках не было бензина. Зарплаты сокращались. По сути, все составляющие нормальной жизни для рядовых граждан оказались под угрозой и начали ухудшаться.

Но это не привело к изменению политики Милошевича. Мы прожили 10 лет под этими санкциями, а на политический курс они практически не повлияли. Поэтому, опираясь на этот опыт, могу сказать, что в обществе существует сильное неприятие самой идеи введения санкций против кого бы то ни было», – заявил Шошкич.

При этом бомбардировки НАТО Югославии он охарактеризовал как «акт агрессии» и заверил, что признавать независимость Косово новые власти не собираются.

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