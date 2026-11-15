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Сербия по своему опыту знает, что санкции Запада против России не приведут к смене политического курса.

Об этом в интервью на канале Neutrality Studies заявил бывший глава Национального банка Сербии, Деян Шошкич, избранный депутатом парламента от победившего на выборах «Студенческого списка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шошкич, отвечая на вопрос о внешней политике новых властей, заметил, что движение сосредоточено в первую очередь на внутренних вопросах.

«Впрочем, у «Студенческого списка» есть программа — довольно объемный документ, в котором затрагиваются и внешнеполитические аспекты. В частности, мы выступаем против введения санкций в отношении Российской Федерации», – сказал политик.

По его мнению, антироссийские санкции – это «неверный путь, выбранный Западом».

«Сербия тоже оказывалась в ситуации, когда ей приходилось принимать на себя удар. Против Сербии вводились санкции, и мы видели, как страдали обычные люди. На заправках не было бензина. Зарплаты сокращались. По сути, все составляющие нормальной жизни для рядовых граждан оказались под угрозой и начали ухудшаться. Но это не привело к изменению политики Милошевича. Мы прожили 10 лет под этими санкциями, а на политический курс они практически не повлияли. Поэтому, опираясь на этот опыт, могу сказать, что в обществе существует сильное неприятие самой идеи введения санкций против кого бы то ни было», – заявил Шошкич.

При этом бомбардировки НАТО Югославии он охарактеризовал как «акт агрессии» и заверил, что признавать независимость Косово новые власти не собираются.